Achtung Peiner Spaziergänger: Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Wild aus

Kreis Peine

Kein Ausflug, kein Konzert, kein Restaurant – in der Corona-Krsienzeit zieht es immer mehr Menschen in den Wald. Doch mehr Spaziergänger bedeuten nicht zugleich mehr Naturverbundenheit. Viel aufgeschrecktes Wild landet tot auf der Straße.

Das Reh liegt im Dickicht, wartet bis es sicher und der Wald still ist. Doch er wird nicht still. Eine Joggerin läuft vorbei. Vater und Sohn suchen mit dem Metalldetektor nach Fundstücken, während trockene Zweige unter ihren Füßen knacken. Zwei Radfahrer unterhalten sich, während sie in die Pedale treten, und irgendwo bellt ein Hund. Plötzlich schreckt das Reh auf und flüchtet auf die Straße. Immer öfter endet das tödlich.

Traurige Bilanz: „Wenn mehr Menschen im Wald unterwegs sind, entsteht auch mehr Unruhe. Das haben wir im Peiner Land auch an den Wildunfällen gemerkt„, sagt Kreisjägermeister Hans Werner Hauer. Er bezieht Stellung zu der kürzlich vorgelegten Polizeistatistik für den Kreis Peine. Diese verzeichnet 2020 mit 679 Wildunfällen noch mehr als im Vorjahr (2019 waren es 646), obgleich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle durch die Corona-Pandemie mit Lockdown und Home-Office gesunken ist. „Trotzdem steigen die gemeldeten Unfallzahlen mit Wild weiter an durch teilweise rücksichtsloses Verhalten der Bevölkerung in den Naturräumen. Der Wald wird im Moment über Gebühr genutzt“, beobachtet der Kreisjägermeister.

Wichtige Verhaltenstipps Die Peiner Jägerschaft nennt wichtige Verhaltenstipps: Wald- und Straßenränder sorgfältig im Auge behalten und bremsbereit sein. Taucht Wild am Straßenrand auf: kontrolliert bremsen, abblenden und hupen. Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs – immer mit Nachzüglern rechnen! Langsame Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren reduzieren das Wildunfallrisiko. Ist eine Kollision mit einem Wildtier unvermeidbar, keine waghalsigen Ausweichmanöver: Unkontrollierte Fahrmanöver- können schlimme Folgen haben - auch für andere Verkehrsteilnehmer. Nach einem Unfall – Unfallstelle sichern: Warnblinkanlage anschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen. Eigene Sicherheit beachten! Ein verletztes Tier weder berühren noch verfolgen oder gar mitnehmen. Unfall unverzüglich der Polizei melden – auch wenn das Tier geflüchtet ist; Bescheinigung über den Wildunfall ausstellen lassen, das ist wichtig für die Versicherung. Die Polizei verständigt den zuständigen Jagdausübungsberechtigten, dieser kümmert sich auch um die Nachsuche, sollte ein verletztes Tier geflüchtet sein. Jeder Wildunfall muss aus Tierschutzgründen unbedingt gemeldet werden, damit das verletzte Tier nicht noch unnötig lange Qualen leiden muss.

Im Grunde freue ihn das zunehmende Interesse am Erholungs- und Lernort Wald, solange sich die Spaziergänger vernünftig verhalten. Doch zu viel Andrang im Wald – das missfällt nicht nur den Menschen in Pandemie-Zeiten, auch die Wildschweine und Rehe fühlen sich gestört. „Viele Menschen halten sich nicht ans Wegegebot, wollen gerade in der Pandemie anderen Spaziergängern aus dem Weg gehen, immer mehr Trampelpfade entstehen“, erklärt Hauer. Besonders schnelle Sprints, weil Mensch oder Hund sie aufschrecken seien für Reh oder Hase gefährlich – und auch für Autofahrer, wenn die Waldtiere bis auf die Straße rennen. Und: Die aufgeschreckten Tiere schaden wiederum dem Wald, erklärt der Kreisjägermeister. Denn die verbrauchte Energie müssten die Tiere wieder kompensieren. „Sie fressen dann alles, was sie finden können – auch die jungen Bäume, die wir so dringend im Kampf gegen den Klimawandel brauchen.“

Der Wald leide ohnehin seit den vergangenen Jahren unter Trockenheit und Borkenkäferschäden. „Der Mensch sollte sich in der Natur wie ein Gast benehmen. Der Wald ist der Wohnraum der Wildtiere“, bemerkt Hauer und erklärt mit Blick auf die Autofahrer: „Wildtiere kennen keine Verkehrsregel, sie müssen über Straßen wechseln, etwa um zu fressen oder einen Partner zu finden.“ Der beste Schutz gegen Wildunfälle sei eine angepasste Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren. Wer Tempo 80 statt 100 Stundenkilometer fahre, reduziere den Bremsweg um 25 Meter. „Besonders unfallträchtig sind unübersichtliche Wald- und Feldränder in der Morgen- und Abenddämmerung“, sagt Hauer. Er empfiehlt den Wald in der Dämmerung zu meiden, da Besucher in dieser Zeit die Wildtiere stören, in der sie eigentlich Ruhe zur Nahrungssuche brauchen.

Und: „Auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und unbedingt den Hund angeleint führen, sind derzeit die wichtigsten Verhaltensregeln für den Spaziergang in der freien Natur“, so der Jäger. Sein Tipp: Als Ausgleich würden zunehmend immer mehr Kommunen in Niedersachsen ausgewiesene Flächen, speziell für den freien Hundeauslauf anbieten. Genauere Informationen hierzu gebe es beim Landkreis, der Stadt und den Gemeinden.

von Birthe Kußroll-Ihle