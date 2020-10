Peine

Der Urlaubsfoto-Wettbewerb 2020 der Peiner Allgemeinen Zeitung war trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder ein voller Erfolg: 176 Bilder gingen in den vergangenen Wochen in der Redaktion ein. Die Leser der PAZ haben uns ihre schönsten, witzigsten und spektakulärsten Bilder geschickt. Die zehn Urlaubsfotos, die es in die Endauswahl geschafft haben, finden Sie auf dieser Seite – jetzt können alle Leser abstimmen, welches das Schönste ist.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? In diesem Jahr machten viele PAZ-Leser coronabedingt Urlaub in der Heimat. Auch dabei gelangen ihnen spektakuläre Naturfotos, lustige Tieraufnahmen oder Familie und Freunde in witzigen Posen: Beim Fotografieren ließen die Leser von PAZ ihrer Kreativität freien Lauf. Dementsprechend schwierig gestaltete es sich, die Fotos für die Endauswahl zu bestimmen. Aus den zahlreichen Aufnahmen wählte die PAZ zehn Bilder aus.

Eines der schönsten Fotos wurde von Peter Buttler aufgenommen. Er hat den Sommer mit seiner Familie im Garten verbracht. Beim Badespaß im eigenen Pool machte der Familienvater ein Foto von seiner Tochter Liv. Frank Rosenmeier hat an seinen freien Tagen mehrere Radtouren gemacht, eine davon endete am Eixer See. Dort genoss er sein Bier und nahm den Moment mit der Kamera auf. „Wir haben festgestellt, dass Urlaub im Peiner Land sehr schön sein kann“, sagt Rosenmeier. Die Aufnahme von Sarah Witte ist auch gut gelungen. Sie hat Lillith Schellhase und Charlotte Witte fotografiert, die in Oberg auf ihren Pferden der Abendsonne entgegen reiten.

Jetzt sind wieder die Leser gefragt: Im Internet unter www.paz-online.de/urlaubsfotos2020 können Sie bis Mittwoch, 14. Oktober (24 Uhr) abstimmen, welches von den zehn Fotos Ihnen am besten gefällt. Die Aufnahme mit den meisten Stimmen gewinnt. Wichtig: Bei der Abstimmung müssen Sie eine gültige Email-Adresse angeben, pro Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme an der Abstimmung erlaubt.

Die Sieger der PAZ-Fotoaktion gewinnen Gutscheine des Globus Baumarkt in Peine. Der Gewinner des ersten Platzes kann für 150 Euro einkaufen gehen, für Platz 2 gibt es 100 Euro und für den dritten Platz einen Gutschein über 50 Euro.

