Kreis Peine

In letzter Minute wurde die Abschiebung einer schwer kranken Frau aus Peine nach Russland verhindert. Die Betroffene lebt seit 20 Jahren in Peine und leidet an vielfachen und körperlichen Krankheiten, die ihr per Attest bestätigt worden seien. Dennoch hielten die Behörden an einer Abschiebung fest, wie Muzaffer Öztürkyilmaz vom Flüchtlingsrat Hannover mitteilt.

Der Flüchtlingsrat hat das niedersächsische Innenministerium und den Landkreis Peine wegen der beabsichtigten Abschiebung gerügt. Die Behörden hielten an der Abschiebung fest, obwohl der ärztliche Dienst der Justizvollzugsanstalt Hannover diese ausdrücklich untersagt habe, erklärte der Flüchtlingsrat am Donnerstag. Erst durch die Einschaltung des Verwaltungsgerichts Braunschweig habe die Ausweisung „in letzter Minute“ verhindert werden können.

Betroffene war laut Attest nicht reisefähig

Nach Angaben des Flüchtlingsrats habe sich die Betroffene immer wieder in ambulante und stationäre Behandlung begeben müssen. Auf Antrag des Landkreises Peine sei die Frau am 21. September in Abschiebungshaft genommen worden. Dem medizinischen Dienst der Justizvollzugsanstalt zufolge dürfe die Frau mindestens bis zum 10. November nicht abgeschoben werden, weil sie aufgrund ihrer Erkrankungen nicht reisefähig und ihre zwingend erforderliche Anschlussbehandlung in Russland nicht gesichert sei. Dennoch habe der Landkreis Peine die Abschiebung durchsetzen wollen, kritisierte der Flüchtlingsrat. Auch das Innenministerium habe keine Veranlassung gesehen, die Abschiebung zu stoppen und sämtliche Eingaben des Flüchtlingsrats zurückgewiesen.

Muzaffer Öztürkyilmaz vom Flüchtlingsrat. Quelle: Privat

„Das niedersächsische Innenministerium stellt erneut unter Beweis, dass es nicht einmal davor zurückschreckt, schwer erkrankte und längst in Niedersachsen verwurzelte Menschen abzuschieben – und zwar selbst dann nicht, wenn die Abschiebung für die betroffenen Personen ein Leben in Elend oder sogar den Tod bedeutet. Dem Innenministerium scheint jedes Mittel genehm zu sein, um die Abschiebungszahlen zu erhöhen – selbst wenn dies mit Rechtsbrüchen verbunden ist. Die Landesregierung muss sich fragen lassen, ob die vom ärztlichen Dienst der Justizvollzugsanstalt erstellten Atteste überhaupt noch einen Wert haben, wenn sich Behörden und Ministerien nicht daran gebunden fühlen“, so Öztürkyilmaz.

Betroffene wurde aus Abschiebehaft entlassen

Das Braunschweiger Verwaltungsgericht habe letztlich entschieden, dass die Atteste des ärztlichen Dienstes die Reiseunfähigkeit der Frau belegten. Sie habe daraufhin aus der Abschiebungshaft entlassen werden müssen. „Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig ist eine schallende Ohrfeige für den Landkreis und das Innenministerium, die beiden für die Zukunft eine Lehre sein sollte“, heißt es vom Flüchtlinsgsrat.

Von der Redaktion