ADAC-Statistik: Fast jeder zweite Einsatz wegen der Batterie

Kreis Peine

Der Verkehr nimmt wieder zu, deshalb haben auch die ADAC-Pannenhelfer wieder mehr zu tun. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2021 niedersachsenweit die Zahl der Einsätze. 279.274 waren es, ein Plus von 15.310. Das sind im Schnitt 765 Einsätze täglich. Das Vor-Corona-Niveau ist laut ADAC aber noch nicht wieder erreicht.

Am meisten Hilfe war am 15. Februar gefragt

Auch in der zu Peine gehörenden Region Braunschweig mussten die Pannenhelfer wieder häufiger ausrückten, 41.229 Einsätze waren es (2020: 38.446). Der einsatzstärkste Tag landesweit war übrigens der 15. Februar 2021 – das dürfte an der Kälte gelegen haben. Denn: Die häufigste Pannenursache war, wie schon in den Jahren zuvor, die Batterie mit 46,2 Prozent. Danach folgen Pannen durch Motor und Motormanagement mit 15,5 Prozent und sonstige Ursachen wie Karosserie, Lenkung oder Fahrwerk mit 14,8 Prozent.

Auch Elektro-Autos bleiben liegen

Ein deutlicher Anstieg ist laut ADAC auch bei den Panneneinsätzen für E-Autos zu verzeichnen. Während 2020 noch rund 9.000 E-Auto-Fahrer und Fahrerinnen die Hilfe der „Gelben Engel“ in Anspruch genommen haben, stieg die Zahl der Pannen im Jahr 2021 auf mehr als 25.000 an. „Viele E-Autos der früheren Generationen kommen jetzt in ein Alter, in dem, wie bei Verbrennermodellen auch, die Pannenhäufigkeit steigt“, erläutert der ADAC und verweist zudem auf die steigende Anzahl an E-Autos.

Von Redaktion