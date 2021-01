Kreis Peine

Probleme beim Start in den Tag – wenn es am Auto liegt, führt im Winter die Autobatterie die ADAC-Pannenstatistik unangefochten an: „Wenn die Batterie bereits bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt den Anlasser nur noch müde durchdreht, dann sollte sie unbedingt geprüft und, falls nötig, rechtzeitig ersetzt werden“, rät ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse. Der Wintereinbruch am Dienstag scheint die Autofahrer im Peiner Land allerdings nicht kalt erwischt zu haben. In der gesamten Region Braunschweig, zu der auch Peine gehört, habe es für die Gelben Engel am Morgen nur 41 Einsätze gegeben und auch die Polizei meldete keine Unfälle.

Um weiter gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, gibt es ein paar nützliche Tipps: Den Frostschutz für Kühler und Scheiben prüfen. Dem Scheibenwischwasser sollte geeigneter Winterreiniger hinzugefügt werden – dieser reinigt nicht nur die Scheiben, sondern sorgt auch dafür, dass Wasser, Pumpe und Spritzdüsen nicht einfrieren. Wichtig ist auch die Fenster zu reinigen, denn eine gute Sicht ist gerade bei frostigem Schmuddelwetter wichtig. Ferner sollten Türdichtungen und Türschlösser gepflegt werden, um an kalten Wintertagen nicht vor zugefrorenen Türen zu stehen. Achtung: Türschlossenteiser gehört in die Tasche und nicht ins Handschuhfach. Außerdem muss auf die Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit unbedingt Verlass sein.

Scheiben und Außenspiegel müssen freigekratzt werden

Ist das Fahrzeug vereist, müssen Scheiben und Außenspiegel freigekratzt werden. Auch wenn das zeitaufwendig sein kann, ist es nicht erlaubt, dabei den Motor laufen zu lassen. „Wer sich nicht daran hält, muss ein Verwarnungsgeld von zehn Euro bezahlen“, erklärt Kruse. „Hat es geschneit, muss das Fahrzeug immer komplett vom Schnee befreit werden, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu gefährden. Ein schneebedecktes Kennzeichen kann fünf Euro, eine nicht vollständig freigekratzte Frontscheibe zehn Euro und ein verschneites Fahrzeugdach bis zu 80 Euro kosten.“

Von Jan Tiemann