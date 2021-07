A2 bei Peine: Stau nach schwerem Verkehrsunfall

Peine

Gekracht hat es am Freitagmorgen auf der A2 bei Peine: Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Pkw in Fahrtrichtung Braunschweig zwischen Hämelerwald und Peine gegen 7.54 Uhr ins Schleudern geraten. Dabei touchierte das Fahrzeug ein anderes Auto, das durch den Zusammenstoß in die Leitplanke gedrückt wurde, dessen Fahrer soll dabei verletzt worden sein.

Bis zu 10 Kilometer Stau

Genauere Informationen gibt es derzeit noch nicht. Die rechte Fahrspur ist nach Angaben der Autobahnpolizei derzeit gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet. Teilweise bildete sich ein bis zu 10 Kilometer langer Stau bis Lehrte, aktuell nimmt er aber bereits ab. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, vorsichtig ans Stauende heranzufahren.

Von Michael Lieb