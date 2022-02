Kreis Peine

Die Autobahnen in den Regionen Hannover und Braunschweig sollen in diesem Jahr an mehreren Stellen saniert und instandgesetzt werden. Dies betrifft auch die A 2 im Kreis Peine. Wie schon im vergangenen Jahr sollen die meisten Baumaßnahmen in den Ferien und an Wochenenden stattfinden, um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Dies teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Fahrbahn der A 2 zwischen dem Parkplatz Röhrse und der Anschlussstelle Peine in Fahrtrichtung Berlin soll erneuert werden. Dieser gut drei Kilometer lange Bauabschnitt ist für das erste Juli-Wochenende geplant und soll mit einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Berlin einhergehen.

Zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung während Bauarbeiten im September

Zwischen den Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost im Zuge der A 2 soll ebenfalls die Fahrbahndecke erneuert werden. Die Arbeiten auf diesem 4,3 Kilometer langen Abschnitt in Fahrtrichtung Hannover sind für die ersten beiden Septemberwochen anberaumt. Hier ist eine „4-plus-0-Verkehrsführung“ geplant, was bedeutet, dass der Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Berlin gelenkt wird und für beide Fahrtrichtung durchgängig zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Die Autobahn GmbH möchte alle Baumaßnahmen – nicht nur die im Kreis Peine – so schnell wie möglich umsetzen. „Unser Konzept des schnellen Bauens hat sich bewährt“, sagt Jörg Fischer, Leiter der Außenstelle Hannover. „Wir konnten die Kosten auf einem moderaten Niveau halten und gleichzeitig eine qualitativ gute Arbeit abliefern. Nach wie vor steht für uns aber auch das Thema Sicherheit innerhalb der Baustelle ganz oben. Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle.“ Auch hier habe sich das Konzept, den Verkehr nicht über Wochen direkt an den Baustellen vorbeizuführen, bewährt. „Nichtsdestotrotz lernen wir mit jeder Baumaßnahme dazu und denken darüber nach, was künftig noch besser laufen kann“, sagt Fischer.

Von der Redaktion