A 2 bei Peine: Lange Sperrung nach tödlichem Unfall

Einen tödlichen Unfall hat es am Freitagabend um 20.06 Uhr auf der Autobahn 2 in Höhe Peine – Fahrtrichtung Hannover – gegeben. Ein Mann lief auf die Straße und wurde von zwei Autos überrollt, die Polizei geht von einem Suizid aus. Die A2 war bis 0.15 Uhr voll gesperrt.

Sprecherin Carolin Scherf von der Polizei Braunschweig sagt: „Der Mann ist plötzlich im Dunkeln nahe der Autobahnbrücke Ostrandstraße im Bereich Peine-Ost auf die A 2 gelaufen. Ein Auto, das in Richtung Hannover fuhr, konnte ihm noch ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden, aber die beiden folgenden Wagen überrollten den Mann, der wegen der Dunkelheit schwer zu erkennen war. Durch die Kollision erlitt der Mann schwerste Verletzungen, derer er noch vor Ort erlag. Wir gehen von einem Suizid aus.“ Die Autofahrer seien glücklicherweise unversehrt geblieben, stünden aber unter Schock und würden medizinisch betreut.

Umleitung des Verkehrs

Infolge des tödlichen Unfalls wurde die A 2 in Fahrtrichtung Hannover sofort gesperrt. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern, zu untersuchen und zu säubern. Die Leiche sei vom Bestatter abgeholt worden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. „Bis 0.15 Uhr dauerte der Einsatz, so lange wurde der Verkehr langsam über die Abfahrt umgeleitet“, so Scherf. Es sei daher zu einem langen Stau gekommen. Danach habe man die Fahrbahnen wieder freigegeben.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.) 0800 - 111 0 222 (rk.) 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von Thomas Kröger