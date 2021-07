A 2: Vier Tage Vollsperrung  zwischen Hämelerwald und Peine

Peine

Achtung, Baustelle: In der Zeit von Donnerstag, 5. August 18 Uhr, bis Montag, 9. August, 18 Uhr, wird zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine in Fahrtrichtung Berlin auf rund vier Kilometer Länge die Fahrbahndecke erneuert. In dieser Zeit ist zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt.

Die zuständige Autobahn-GmbH des Bundes schreibt dazu: „Das hohe Verkehrsaufkommen hat der A 2 in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugesetzt, daher besteht hier Erneuerungsbedarf.“ Während der viertägigen Sperrung sollen der mehr als zehn Jahre alte offenporige Asphalt und die darunter liegende, rund 30 Jahre alte Binderschicht erneuert werden. Letztere ist dafür da, um hohe Schubspannungen, die vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht werden aufzunehmen und Verformungen des Asphalts zu verhindern.

Es geht darum, zügig zu bauen

„Mit der Baumaßnahme zwischen Varrrelheide und Bothfeld Mitte Juli haben wir gezeigt, dass wir schnell und gut bauen können“, so Holger Mees, verantwortlich für den Bereich Bau der Autobahn-GmbH-Außenstelle Hannover. „Jetzt geht es zwar auch darum, zügig zu sein, jedoch haben wir auf der vier Kilometer langen Baustelle eine vollkommen andere Materialmasse, die erst rausgefräst und dann neu eingebaut wird. Eine riesige Herausforderung für uns als Autobahn GmbH und unsere Auftragnehmer Strabag und Kemna-Bau.“

Wenn es nach dem ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt geht, sollte die Autobahn GmbH wo immer es möglich ist, den Turbo anwerfen. „Die Autofahrer profitieren von diesen neuen Wegen im Baustellenmanagement, auch wenn der nun geplante Abschnitt umfangreicher und damit aufwändigerCeller Straße: Peiner Klima-Aktivsten fordern schnelle Lösung für den Radverkehr ist und die Umleitungsstrecken länger sind“, so der ADAC. „Gerade auf der A 2 ist es in den vergangenen Jahren bei längerfristigen Baustellen immer wieder zu zahlreichen und zum Teil folgenschweren Lkw-Unfällen und damit endlosen Staus gekommen. Das wird mit dieser Baustelle vermieden.“

Bauarbeiten im 24-Stunden-Betrieb

Die Bauarbeiten werden im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung durchgeführt. Auf dem Abschnitt werden in der Nacht von Donnerstag, 5. August, auf Freitag, 6. August, die Fräsarbeiten durchgeführt. Der Einbau des neuen Asphaltbinders erfolgt dann am Freitag. Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. August wird der offenporige Asphalt eingebaut. Danach ist für den Asphalt erstmal abkühlen angesagt. Bevor am Montagabend, 9. August der Verkehr wieder rollen kann, werden die Markierungen aufgebracht und Restarbeiten durchgeführt.

Folgende Umleitungen werden eingerichtet

Die Vollsperrung zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine in Richtung Berlin ist mit einer weiträumigen Umleitung verbunden

Der Verkehr auf der A 2 aus Fahrtrichtung Westen, bzw. Dortmund kommend wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A 7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von hier geht es dann auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und von dort auf die A 391 zurück zur A 2.

Alle Verkehrsteilnehmenden werden frühzeitig und weiträumig via LED-Tafeln auf die Sperrung und die Umleitungsstrecken aufmerksam gemacht.

werden frühzeitig und weiträumig via LED-Tafeln auf die Sperrung und die Umleitungsstrecken aufmerksam gemacht. Der Lkw-Verkehr aus Richtung Dortmund kommend kann auf die A 44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Süd fahren. Von hieraus auf die A7 Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter, und auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West. Hier dann auf die A 391 zurück zur A 2 mit Fahrtrichtung Berlin.

„Wir raten den Verkehrsteilnehmenden dringend, den empfohlenen Umleitungen über das Autobahndreieck Salzgitter zu folgen und sich nicht eigene, vermeintlich kürzere Routen zu suchen“, so der ADAC. Je mehr Autofahrer das tun, desto länger dauert es im Zweifel – und desto höher ist die Belastung für Anwohner in den Ortschaften entlang der Schleichwege.

Die Außenstelle Hannover der Autobahn GmbH des Bundes und der ADAC Niedersachen/Sachsen-Anhalt bitten um Verständnis für diese Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit auf allen Umleitungsstrecken.

