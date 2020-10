Peine

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass die beiden Anschlussstellen der Autobahn 2 in Hämelerwald, sowohl in Fahrtrichtung Dortmund als auch in Fahrtrichtung Berlin wegen Asphaltarbeiten im Zeitraum von Montag, 2. November bis einschließlich Freitag, 6. November, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird für die Zeit der Sperrung über die bestehende Bedarfsumleitungsstrecke über Sievershausen, Arpke und Immensen geführt.

