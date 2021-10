875 Jahre Hohenhameln: Feiern zum Jubiläum finden erst 2022 statt

Hohenhameln

Eigentlich hätten die Hohenhamelner in diesem Jahr einen triftigen Grund zum Feiern gehabt, denn es ist 875 Jahre her, dass der Ort als „Hamele“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Doch die Corona-Pandemie hat auch hier alle Pläne zunichte gemacht, so dass das Jubiläum erst im kommenden Jahr gefeiert werden soll. Doch an die Geschichte erinnern und auf das wichtige Datum hinweisen kann man natürlich trotzdem. Was sich über die Jahrhunderte hinweg zugetragen und wie sich das Dorf entwickelt hat, wurde von Karl-Heinz Heineke zusammengefasst, der sich intensiv mit der Ortsgeschichte befasst hat.

Anfang des 13. Jahrhunderts tagte in Hohenhameln das Gogericht

Man schrieb das Jahr 1146, als der Hildesheimer Bischof Bernhard dem Kloster St. Godehard Höfe und Ländereien auflistet, die zum Kloster gehören. Genannt wird hier auch „Soßmar bei Hohenhameln“, so dass sich beide Ortschaften auf diese Stelle berufen können. Anfang des 13. Jahrhunderts hatte Hohenhameln eine gewisse Bedeutung: Hier tagte das Gogericht, von hier ging die Vogteigewalt aus und hier war Sitz eines so genannte Archidiakonats, das die Angelegenheiten der Hildesheimer Kirche wahrnahm. „Damit war der Ort eng mit dem Domkapitel in Hildesheim verbunden und kirchlicher Mittelpunkt für die umliegenden Gemeinden“, weiß Heinecke.

Doch Fehden sorgten in dieser Zeit für Unruhe. Hohenhameln lag an der nördlichen Grenze auf halbem Weg zwischen Hildesheim und Burg und Stadt Peine und wurde spätestens jetzt mit einem wehrhaften Kirchturm ausgestattet. Die Veränderungen liefen zugunsten der Hildesheimer Kirche,. Hohenhameln wurde auch wirtschaftlich in die Entwicklung einbezogen, unter anderem durch die Marktgründung.

Am 20. Mai 1485 ging Hohenhameln in Flammen auf

Ein Einschnitt war der 20. Mai 1485, als Hohenhameln im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen angezündet wurde und samt Kirchhof und Kirchturm abbrannte. Im Anschluss entstand der mächtige Turm der St. Laurentius-Kirche mit der markanten Doppelspitze, bis heute Wahrzeichen des Ortes. Den Beginn der Moderne zeigen zwei Entwicklungen: Die Gründung der Zuckerfabrik (1873 bis 1875) und der Bau der Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn in den Jahren 1895 bis 1897 mit einem Bahnhof in Hohenhameln. Der Betrieb auf der Strecke wurde 1965 eingestellt.

Nach dem Krieg mussten viele Flüchtlinge untergebracht werden

„Während die Bevölkerung des Dorfes im Ersten Weltkrieg von den Ereignissen nicht unmittelbar berührt ist, vom Hunger der letzten Jahre einmal abgesehen, muss sie im Zweiten Weltkrieg die Bomben fürchten. Die Angst verstärkt sich mit den Angriffen auf die umliegenden Städte und Industrieanlagen. Immer wieder sind alliierte Bomber am Himmel“, berichtet Heineke über diese Zeit. Im April sind die Amerikaner einmarschiert, später übernehmen die Briten den Ort. Wie überall in Deutschland war die Unterbringung der vielen Flüchtlinge und die Versorgung der Bevölkerung mit dem Nötigsten ein großes Problem. Doch all dies ist längst Vergangenheit. Heute ist Hohenhameln Hauptort der gleichnamigen Gemeinde mit den Ortschaften Bierbergen, Bründeln, Clauen, Equord, Harber, Hohenhameln, Mehrum, Ohlum, Rötzung, Soßmar und Stedum. „Man könnte sagen, hier schließt sich der Kreis, denn fast alle waren schon im Mittelalter Bestandteil der oben erwähnten Vogtei“, resümiert Heineke.

In einem für das kommende Jahr geplanten Festvortrag will er sich schwerpunktmäßig mit der Siedlungsgeschichte und der Entwicklung hin zum modernen Hohenhameln beschäftigen. „Der Ort bestand seinerzeit aus drei Bauernschaften und einer Bürgerei und war neben Gadenstedt und Groß Lafferde eine der größten Ortschaften im ehemaligen Amt Peine. Die Ursprünge des Dorfes lagen vermutlich unterhalb der Kirche“, verrät er schon vorab.

Von Kerstin Wosnitza