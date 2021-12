85 000 Euro Schaden: Diebe stehlen zwei Autos im Kreis Peine

Kreis Peine

Gleich zwei hochpreisige Autos sind in der Nacht auf Freitag in den Gemeinden Vechelde und Lengede gestohlen worden. In Denstorf entwendeten unbekannte Täter einen BMW der 7er-Reihe. Der 48-jährige Autobesitzer stellte um 5.15 Uhr fest, dass sein Auto von seinem Grundstück in der Straße „Zur Mesche“ gestohlen wurde.

Kurze Zeit später meldete ein 47-jähriger Lengeder, dass sein BMW X5 am Mozartring entwendet worden sei. Auch dieser Wagen war laut Polizei über Nacht am Haus geparkt worden. In beiden Fällen ist noch unklar, wie die Fahrzeuge gestartet wurden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 85 000 Euro. Hinweise oder auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei in Vechelde unter Telefon (0 53 02) 93 04 90 entgegen.

Von der Redaktion