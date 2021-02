84 000 Neuzulassungen: Peiner setzen weiter aufs Auto

Kreis Peine

Der Landkreis Peine bleibt autofreundlich: 84 000 Neuzulassungen von Fahrzeugen hat es im vergangenen Jahr gegeben. Spannend dabei ist, dass darunter die Zahl der Elektroautos stark angestiegen ist.

Christian Gleicher, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Straßenverkehr, sagt: „Die Zulassungen nehmen zu, denn 2019 lag die Zahl der noch bei 72 000 – es waren also im letzten Jahr noch einmal 12 000 Fahrzeuge mehr.“ Das Auto sei immer noch das wichtigste Fortbewegungsmittel – vor allem hier im ländlichen Raum. Was laut Gleicher noch auffällig ist: „Die E-Mobilität hat einen richtigen Schub erfahren. Waren es in 2019 nur 90 neue E-Autos sind es im vergangenen Jahr schon 471 E-Fahrzeuge gewesen. Das ist ein großer Sprung und zeigt, dass diese umweltfreundlichen Wagen immer gefragter sind.“ Dabei spiele natürlich die staatliche Förderung eine große Rolle und mache die Elektro-Mobilität auch finanziell immer attraktiver.

Christian Gleicher Quelle: Landkreis Peine

Wenig Auswirkungen auf das Kaufverhalten habe die Corona-Krise gehabt. „Die steigenden Zahlen beweisen, dass ein Auto immer noch wichtig und beliebt ist“, so der Chef von 49 Mitarbeitern, elf davon sind in der Zulassungsstelle tätig. Doch wegen der Pandemie habe der Fachdienst Straßenverkehr an der Werner-Nordmeyer-Straße 17 seinen Kundenverkehr komplett umgestellt. Gleicher betont: „Unsere Kunden, die etwa zu gleichen Teilen Frauen und Männer sind, werden in der Kfz-Zulassungsstelle oder in der Führerscheinstelle nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung bedient. Die Telefonnummer für Termine lautet (0 51 71) 4 01 50 50 “ Eine Termin-Anmeldung sei auch online über die Seite www.landkreis-peine.de unter der Rubrik „Aktuelles & Bürgerservice“ über den Link „Termin bei der KFZ-Zulassungsstelle buchen“ möglich.

Wartezeit für einen Termin beträgt zwei Tage

Es würden dann beim vorher ausgemachten Termin im Gebäude keine Wartemarken mehr für Sonderschalter ausgegeben, und es bestehe Maskenpflicht. Der Zutritt sei nur mit medizinischen Masken oder FFP2-Masken erlaubt. „Jeder sollte unter Anbetracht der aktuellen Corona-Situation abwägen, ob das Anliegen nicht aufschiebbar ist und die Zulassungsstelle zu einem späteren Zeitpunkt aufgesucht werden kann“, gibt der Leiter zu bedenken. Die Wartezeit für einen Termin betrage etwa zwei Tage, und die Zulassung eines Autos samt Nummernschild koste im Durchschnitt etwa 80 Euro.

Und zum Thema Nummernschild betont Gleicher: „Fast jeder zweite Autofahrer im Landkreis Peine fährt inzwischen mit einem Wunsch-Kennzeichen. Beliebt sind dabei vor allem die Initialen des Besitzers, der Kinder und Geburtsdaten. Doch beim Weg dahin sollte man aufpassen, nicht auf gewiefte Internetanbieter hereinzufallen. „Wir wollen den Bürger vor Ungemach bewahren“, betont er und warnt vor Kosten, die nicht nötig sind. Denn: Der Landkreis hat vermehrt festgestellt, dass viele Kunden der Zulassungsstelle ihr Wunsch-Kennzeichen bei Drittanbietern über das Internet reservieren ließen und dann in der Kfz-Zulassungsstelle verärgert feststellen mussten, dass dieses Kennzeichen längst vergeben war. „Wir arbeiten nicht mit Dritt-Anbietern zusammen und sind mit niemandem vertraglich gebunden“, betont der Fachmann.

Von Thomas Kröger