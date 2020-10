Kreis Peine

Der bange Blick auf die Inzidenzzahl gehört für viele Bürger in diesen Tagen zum täglichen Programm. Dieser Wert zeigt an, wie viele Personen sich in einer bestimmten Kommune – bei uns ist das der Landkreis Peine – auf 100 000 Einwohner gerechnet innerhalb der letzten sieben Tage neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Doch je nachdem, wo man nachschaut, gibt es unterschiedliche Zahlen. Das sorgt immer wieder für Verwirrung und für Nachfragen in der Redaktion.

Datengrundlagen stammen vom Gesundheitsamt

Die Datengrundlagen für die Bildung des Inzidenzwertes stammen ausschließlich aus den kommunalen Gesundheitsämtern. „Insofern sind die Veröffentlichungen Ihrer Kommune in der Regel nicht nur regional, sonder auch zeitlich die aktuellste Angabe der tatsächlich bestehenden Inzidenz“, heißt es auf der Internetseite des Landes Niedersachsen. Diese Daten werden täglich – in Peine auch an den Wochenenden – festgestellt und an jeden Abend über das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) an das Robert Koch-Institut ( RKI) gemeldet. Dort fließen sie jeweils in die Statistik des darauffolgenden Tages ein. Insofern basiert die Angabe von NLGA und RKI immer auf den Zahlen des Vortages.

Ende der Woche gab es für Peine eine erhebliche Abweichung

Wenn der Landkreis Peine am Nachmittag beispielsweise die Über- oder Unterschreitung der Inzidenz 35 beziehungsweise 50 vermeldet, geschieht das in der Regel auf der dann tagesaktuell vorhandenen Datenlage. Folglich können die Zahlen nicht übereinstimmen, weil NLGA und RKI zum gleichen Zeitpunkt noch die Daten vom Vortag anzeigen. „Diese Veröffentlichungen können durchaus von der aktuelleren Version des Kommune abweichen – mitunter auch deutlicher“, heißt es auf der Homepage. Für den Landkreis Peine war das Ende vergangener Woche zu beobachten, als es um das Erreichen der 35er-Inzidenz ging. Derzeit hat sich das Geschehen rasant entwickelt: Für Montagmorgen wurde eine Inzidenz von 55,6 gemeldet.

In der aktuellsten Neufassung der Corona-Verordnung (gültig seit dem 23. Oktober) wurde von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden festgelegt, dass für die Anwendung der verschärften Regelungen die Veröffentlichung der Inzidenzen auf der Seite „niedersachsen.de/coronavirus/aktuelle Lage in Niedersachsen“ maßgeblich ist Dort werden in der Regel täglich, auch am Wochenende, zwischen 9 und 10 Uhr die Daten aktualisiert und zur besseren Übersicht in den Ampelfarben dargestellt. Auch ein Schaubild mit den jeweils gültigen Regelungen gibt es dort.

Ausschlaggebend ist die Internetseite des Landes Niedersachsen

Wichtig: Die in der Corona-Verordnung für bestimmte Inzidenzen vorgesehenen Regelungen gelten grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf „niedersachsen.de/coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel“ und gelten auch solange fort, bis ein Unterschreiten der Inzidenz von 35 beziehungsweise 50 ebenfalls dort veröffentlicht ist. Wer also eine Veranstaltung plant, muss sich dort tagesaktuell informieren, am besten mittags. Generell wird aber dringend darum gebeten, alle Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, bis sich die Gesamtsituation wieder deutlich entspannt hat.

Von Kerstin Wosnitza