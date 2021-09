50 Verstöße: Peiner Polizei stoppt kreisweit Radfahrer

Kreis Peine

Informieren, kontrollieren, aber auch ahnden: Peines Polizei hatte am Dienstag den Radverkehr im Fokus – und hatte gut zu tun. Die Teams, darunter zwei Kollegen auf Fahrrad-Streifen-Premiere in Vechelde, ahndeten kreisweit 50 Verstöße. „Dafür, dass wir mit deutlich weniger Personal unterwegs waren als beim jüngsten Schwerpunkt-Einsatz war das ordentlich“, verglich Einsatzleiterin Sandra Ohlendorf. Im Oktober des Vorjahres waren 84 Verstöße zusammengekommen.

Teure Abkürzungen durch die Fußgängerzone

Die häufigsten Vergehen waren jedoch die gleichen wie noch 2020: Gleich 28-Mal erwischten die Polizisten Radfahrende dabei, wie sie auf der falschen Seite fuhren. 15 Euro Bußgeld zahlen mussten auch Radler, die verbotenerweise durch die Fußgängerzone strampelten: Zehn wurden erwischt, ein Großteil davon hatte versucht, vom St. Jakobi-Kirchplatz quer über die Breite Straße in den Winkel zu flitzen – blöd nur, dass ausgerechnet dort sich die Polizei mit ihrem Infostand postiert hatte. „Auffällig war leider, dass die Kontrollierten sehr unentspannt waren und kein Verständnis gezeigt haben“, bedauerte die Einsatzleiterin. Noch teurer wurde es für die beiden Radler, die über eine rote Ampel gerauscht waren: 60 Euro waren fällig.

Klare Handy-Regeln für Radfahrer

55 Euro kostete es die sechs Radfahrer, die mit Handy in der Hand beim Fahren erwischt worden. „Das ist total gefährlich, weil die Radfahrer dadurch absolut abgelenkt sind von dem, was um sie herum passiert. Und wenn es zum Unfall kommt, erleiden Radfahrer oft schwere Verletzungen“, betonte Einsatzleiterin Ohlendorf. Apropos Handy: Ihr Kollege Hans-Hinrich Ahrens wies darauf hin, dass übrigens nicht nur der bestraft wird, der mit dem Handy auf dem Rad telefoniert. Auch, wer sein Handy zum Beispiel als Navigationsgerät oder Musik-Abspielgerät benutzt, dürfe es dazu beim Fahren nicht in der Hand halten.

Lieferdienst-Fahrer mussten ermahnt werden

Beifang brachte die Rad-Schwerpunkt-Kontrolle Dienstag übrigens auch. Den eingesetzten Kollegen waren auch drei Verstöße gegen das Betäubungsmittel-Gesetz aufgefallen, zudem stoppten sie einen Autofahrer, dessen TÜV bereits seit elf Monaten abgelaufen war. In der Fußgängerzone ermahnten die Polizisten zudem mehrere Lieferfahrer dazu, mit ihrem Wagen nur Schritttempo zu fahren.

Passanten informierten sich

Den Polizei-Teams ging es jedoch nicht nur darum, Bußgelder zu verhängen. Am Infostand in der Fußgängerzone beantworten sie auch zahlreiche Fragen von interessierten Passanten, die sich zum Beispiel danach erkundigten, ob Steck-Lichter als Beleuchtung für das Mountainbike erlaubt seien (Ja) oder man mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone rollen dürfe (Nein, nur schieben). Auf Infotafeln konnten die Peiner nachlesen, was alles zu einem verkehrssicheren Rad gehört oder wie hoch die Bußgelder für Verstöße sind.

Appell für den Helm

Die Schwerpunkt-Kontrolle sollte dazu dienen, den Verkehr für Radfahrer sicherer zu machen. „Wir haben immer noch viel zu viele Radfahrer, die im Straßenverkehr verletzt werden“, betonte Einsatzleiterin Sandra Ohlendorf. In Gesprächen versuchte sie daher auch die Stand-Besucher dafür zu sensibilisieren, in der dunklen Jahreszeit gut sichtbare Kleidung zu tragen und doch bitte einen Helm aufzusetzen. „Allein in den vergangenen zwei Wochen hatten wir drei Unfälle in Edemissen sowie an der Schäferstraße und an der Dieselstraße in Peine, bei dem die Radfahrer jedes Mal am Kopf verletzt worden. Radfahrer haben keinen Airbag, ihre Knautschzone ist der Körper“, merkte sie an.

Von Christian Meyer