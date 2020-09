45 Corona-Kranke im Kreis Peine

Kreis Peine

Im Kreis Peine sind derzeit 45 Menschen an Corona erkrankt – ein Infizierter mehr als am Freitag. Das teilte Landkreissprecher Fabian Laaß am Sonntag mit. Auf das Virus positiv getestet wurden bislang 251 Landkreis-Bewohner, insgesamt 194 gelten als genesen. Zwölf Todesfälle gab es seit dem Ausbruch der Pandemie im März. Der aktuelle Wert der 7-Tages Inzidenz beträgt:11,18.

In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 486 Personen. Daraus wieder entlassen wurden 1695 Menschen. Von dieser Sicherheitsmaßnahme waren somit insgesamt 2181 Personen betroffen.

Der Landkeis Peine hat unter (0 51 71) 4 01 90 00 ein Bürgertelefon zum Coronavirus geschaltet

Von Jan Tiemann