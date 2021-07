40 Jahre Vöhrumhaus No. 5: „Blank“ aus Berlin geben Konzert zum Jubiläum

Vöhrum

Das Vöhrumhaus No. 5 gibt es seit mittlerweile 40 Jahren. Aus diesem Anlass gibt es die Reihe der „Klappstuhl-Konzerte“, die kürzlich mit einem Auftritt des Berliner Duos „Blank“ fortgesetzt wurde. Rund 100 Musikliebhaber waren der Einladung von Vöhrumhaus-Chefin Heidi Spenke gefolgt und freuten sich über das kostenlose Konzert unter freiem Himmel der beiden Musiker.

„Die Inzidenzwerte lassen es endlich wieder zu, dass die Künstler und wir wieder regelmäßige Auftritte durchführen dürfen. Das hat uns pandemiebedingt lange Zeit gefehlt“, freute sich Spenke. Burkhard Kühn und Carsten Grosse, zusammen die Band „Blank“, stehen für handgemachte Musik, die beide schon seit langer Zeit machen. „Wir leben die Musik ohne große technische Unterstützung, damit treten wir seit rund 20 Jahren gemeinsam auf“, erklärte Kühn.

Das Duo präsentierte ein freies Live-Programm mit Hits aus den letzten vier Jahrzehnten, passend zum Jubiläum des Vöhrumhauses. Dazu gehörten Oldies und Schlager – alles ohne Computer-Unterstützung, ein paar Lautsprecher, Mikrofone, Verstärker und Gitarren reichten aus.

Das Publikum freute sich über eine „kleine Musik-Zeitreise“

Es gab immer wieder verdienten Beifall. Beim Publikum kam der Auftritt gut an: „Das war eine kleine Musik-Zeitreise, da wurden Erinnerungen wach“, äußerten einige Gäste. Andere sagten: „Das war wieder ein gelungener Auftritt, wir haben uns bereits lange Zeit auf dieses Konzert gefreut.“

Rund 100 Zuhörer fanden sich im Garten zum "Klappstuhl-Konzert" ein. Quelle: Eckhard Bruns

Am Tag darauf folgte eine Matinee von Hubert Käppel an der Gitarre und Michael Dauth an der Geige. Käppel war bereits vor rund 40 Jahren das erste Mal zu Gast bei Heidi Spenke. Inzwischen ist eine echte Freundschaft daraus entstanden. Nach zwischenzeitlichen Solo-Exkursen treten die beiden erfahrenen Musiker Käppel und Dauth wieder gemeinsam als Duo auf.

Weitere Konzerte im Oktober geplant

„Jetzt muss nur noch das Wetter und die Entwicklung der Pandemie dauerhaft mitspielen, dann hat das spannende Experiment gut geklappt. Wir planen für Oktober weitere Konzerte“, kündigte Spenke an. Für den 9. Oktober ist eine musikalische Weltreise mit dem Duo Amabile – Akkordeon und Klarinette – geplant. Die Pianistin Professor Raminta Lampsatis will am 10. Oktober gemeinsam mit Sängerinnen auftreten.

Von Eckhard Bruns