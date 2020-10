39 Menschen im Kreis Peine an Corona erkrankt

Kreis Peine

Zurzeit sind 39 Menschen im Kreis Peine mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist ein Erkrankter mehr als am Donnerstag. Dies teilte Kreissprecher Fabian Laaß am Freitag mit. Insgesamt 261 Personen gelten als genesen. Es gab bislang 12 Todesfälle zu beklagen. Die Gesamtzahl der im Kreis Peine an Corona Erkrankten beträgt somit 312.

Kreis Peine : 7-Tage-Inzidenz liegt bei 19,38

Am Freitag wurden im Testzentrum 94 Abstriche entnommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 19,38. In Quarantäne befinden sich aktuell 385 Personen und 2587sind bislang daraus entlassen worden. Von dieser Schutzmaßnahme waren insgesamt 2972 Menschen betroffen.

Von Jan Tiemann