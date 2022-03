Kreis Peine

An der Grundschule Drachenstark in Edemissen haben sich innerhalb kürzester Zeit 36 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das sind mehr als 20 Prozent der insgesamt 181 Mädchen und Jungen, die dort zur Schule gehen. In der Folge ist die Schule zu sofort ins Distanzlernen gewechselt. Nach Angaben der Gemeinde Edemissen gilt bis zum 11. März das Szenario C, das Distanzunterricht vorschreibt. Eine Notbetreuung soll angeboten werden.

Nach PAZ-Informationen haben sich zudem Lehrkräfte angesteckt. Ein erhöhtes Infektionsgeschehen gebe es auch an den Kindertagesstätten in der Gemeinde, doch dort könne der Betrieb derzeit noch aufrecht erhalten werden, hieß es. Erst Anfang Februar hatte die Außenstelle Wipshausen der Grundschule Drachenstark nach den Zeugnisferien coronabedingt schließen müssen.

Außenstelle Wipshausen musste im Februar schließen

In einer der beiden ersten Klassen waren zwei Drittel der Schüler betroffen, skizzierte Schulleiter Dirk Brandes damals die Lage. In den anderen Klassenstufen waren jeweils eine Hand voll Kinder betroffen sowie etwa ein Drittel des Kollegiums. Insgesamt gehen in der Außenstelle 84 Kinder zur Schule.

Unterdessen ist in Niedersachsen die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler weiter rückläufig. Am Freitag konnten 11.150 Schüler wegen eines positiven Tests nicht in die Schule gehen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover mit. Am Freitag vergangener Woche waren es noch 12.870 Schüler gewesen, am Freitag vor zwei Wochen 15.570 und vor drei Wochen rund 16.800.

Coronazahlen in Peine steigen wieder leicht

Am Freitag waren den Angaben zufolge 1.270 Schulbeschäftigte von einem positiven Corona-Test betroffen, darunter rund 900 Lehrkräfte. Vor einer Woche waren es noch rund 1.400 Schulbeschäftigte gewesen.

Im Landkreis Peine sind die Coronazahlen zum Wochenende insgesamt wieder leicht angestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1.290,5. An den Vortagen betrug der Wert 1.255,9 (Donnerstag) beziehungsweise 1.218,3 (Mittwoch). Am Freitag sind laut dem Kreis Peine 361 neue Fälle (Vorwoche 262) hinzugekommen, aktuell gibt es nun insgesamt 20 662 bestätigte Corona-Fälle. 3.345 Menschen sind derzeit erkrankt. Es wurden 66 anlassbezogene Abstriche entnommen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich laut RKI im Kreis Peine 1.753 Menschen neu infiziert.

Die Hospitalisierung liegt bei 10,5

Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist leicht auf 10,5 (Vortag 10,4) gestiegen. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt weiter bei 5,7. Im Klinikum Peine werden nach Informationen des Intensivregisters derzeit zwei Patienten mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Die Inzidenz für ganz Niedersachsen wird am Freitag mit 1148,6 angegeben. Auch das liegt über dem Wert der Vortage (1.111,8 am Donnerstag und 1.096,7 am Mittwoch). Am höchsten ist der Wert zurzeit in der Grafschaft Bentheim (2.119,1), an zweiter Stelle der Übersicht über die 45 niedersächsischen Städte und Landkreise liegt Wolfsburg (1.813,6), gefolgt vom Emsland (1.539,5). Peine liegt auf Platz elf. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in der Wesermarsch (610,0), in Delmenhorst (643,8) und in Oldenburg (714,0). Tendenziell ist die Inzidenz im Norden unseres Bundeslandes niedriger als im Süden.

Von Kerstin Wosnitza und Michael Lieb