33 200 Menschen verlassen den Kreis Peine auf dem Weg zur Arbeit

Kreis Peine

Wenn Lebenszeit im Stau verloren geht: Auch in Zeiten von Corona, Lockdown und Homeoffice bleibt die Zahl der Pendler im Kreis Peine auf einem hohen Level. Im vergangenen Jahr verließen rund 33 200 Menschen auf dem Weg zur Arbeit die Kreisgrenzen. Darauf macht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) aufmerksam. Die Stadt Peine kennt diese Zahlen, die sich auf eine Pendler-Statistik der Bundesagentur für Arbeit beziehen. Demnach stieg die Zahl der sogenannten Auspendler im Kreis Peine um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Pendlerbewegungen aus dem Kreis Peine. Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Laut Bundesagentur wohnen 54 601 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Kreis Peine (rund 135 000 Einwohner). Von ihnen pendeln 33 175 oder 60,8 Prozent zur Arbeit in einen anderen Kreis (Auspendler). Gleichzeitig pendeln 11 338 Beschäftigte aus einem anderen Kreis zur Beschäftigung in den Kreis Peine (Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf -21 837.

Die Top Ten der Pendlerströme Auspendler von Peine: Stadt Braunschweig (10 323), Region Hannover (8299), Stadt Salzgitter (4844), Hildesheim (2136), Stadt Wolfsburg (2087), Gifhorn (1081), Wolfenbüttel (585), Celle (318), Helmstedt (212) und Stadt Hamburg (190). Einpendler nach Peine: Region Hannover (2584), Stadt Braunschweig (1919), Stadt Salzgitter (1427), Hildesheim (1372), Gifhorn (750), Wolfenbüttel (623), Celle (239), Helmstedt (204), Goslar (173) und Harz (130).

Zu den Hauptursachen für die anhaltend großen Pendelströme zählt nach Einschätzung der IG Bau Nord-Ost-Niedersachsen der teure Wohnraum in Städten wie Braunschweig und Hannover. „Nach jahrelangen Mietsteigerungen können sich viele Beschäftigte das Leben am Arbeitsort nicht leisten. Ihnen bleibt als Alternative oft nur stundenlange Fahrerei mit dem Auto oder der Bahn“, erklärt Bezirksvorsitzender Dieter Großmann. Die Gewerkschaft fordert deshalb mehr Anstrengungen bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Die These der IG Bau zu teurem Wohnraum in den Ballungsräumen und der damit einhergehenden Pendlerströme ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, erläutert Stadtsprecherin Petra Neumann. „Es hat sich pandemiebedingt allerdings auch eine Rück-Bewegung in den ländlichen, eher durch Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser geprägten Raum gezeigt, da insbesondere Familien mit Kindern für weniger verdichtete Räume eine neue Wertschätzung entwickelt haben“, betont sie. Im Zusammenspiel mit flexiblen Arbeitsformen und -modellen sei die Entfernung zum Arbeitsplatz häufig von untergeordneter Bedeutung. „Man könnte in gewisser Weise von der Renaissance der Dörfer und kleineren Städte sprechen.“

Pendlerbewegungen in den Kreis Peine. Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Peine als Mittelzentrum habe schon in der Vergangenheit von der Lage zwischen mehreren Oberzentren profitiert, was sich auch an den stabilen, leicht wachsenden Bevölkerungszahlen zeige. „Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend vorsetzt. Ziel der Stadt ist es, dieser Entwicklung vorausschauend und bedarfsgerecht zu begegnen“, so die Sprecherin.

Pendler in den Kreisgemeinden Der Pendleratlas Deutschland, der sich ebenfalls auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit bezieht, liefert sogar Daten für die einzelnen Kreisgemeinden. Er listet Einpendler, Auspendler und Binnenpendler (Pendler mit gleichem Wohn- und Arbeitsort) auf. Edemissen (rund 13 000 Einwohner): 1890 Einpendler. 4465 Auspendler, 702 Binnenpendler. Hohenhameln (rund 9300): 1320 Einpendler, 3049 Auspendler, 630 Binnenpendler. Ilsede (rund 22 000): 1467 Einpendler, 7623 Auspendler, 1066 Binnenpendler. Lengede (rund 13 700): 1594 Einpendler, 5105 Auspendler, 779 Binnenpendler. Peine (rund 51 000): 11 191 Einpendler, 10 533 Auspendler, 8550 Binnenpendler. Vechelde (rund 18 000): 1624 Einpendler, 6424 Auspendler, 802 Binnenpendler. Wendeburg (rund 11 000): 941 Einpendler, 3998 Auspendler, 451 Binnenpendler.

Die Gewerkschaft IG Bau geht weiter auf den Klimaschutz ein: Dass Menschen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen können, sei nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische Frage. „Weniger Pendelei bedeutet für die Betroffenen mehr Zeit für die Familie, Freunde und Hobbys. Gleichzeitig kann ein erheblicher Teil der CO2-Emissionen im Verkehrssektor eingespart werden“, erklärt Großmann.

Dazu sagte Stadtsprecherin Neumann: Direkte Ableitungen zu den Klima-Auswirkungen würden sich nicht in wenigen Worten zusammenfassen lassen, da hier insbesondere auch die Art der Mobilität und jeweiliger CO2-Ausstoß eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt können dem städtischen Klimaschutzkonzept hierzu einige grundlegenden Ausführungen entnommen werden. „Die allgemeinen Ansätze zur Ansiedlungspolitik und Siedlungsentwicklung der Stadt Peine sind auf eine lokale Wertschöpfung ausgerichtet, was in der Regel auch weniger Pendlerverkehre auslöst“, erläutert Neumann. „Die Covid-19 Pandemie hat außerdem für alternative Arbeitsformen – zum Beispiel Homeoffice – geradezu als Katalysator gedient und die Auswirkungen auf zukünftige Pendlerströme sind noch nicht absehbar.“ Auch die deutlich verstärkten Bemühungen den Individualverkehr in Richtung Elektromobilität zu entwickeln, würden die durch Pendler verursachte CO2-Bilanz verändern.

Von Jan Tiemann