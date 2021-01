Einbrüche in Sportheime in Adenstedt, Wedtlenstedt und Denstorf sowie bei der Caritas in Peine werden dem 32-Jährigen zur Last gelegt. Jetzt ist er vom Landgericht Hildesheim zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Sein Motiv? Das blieb auch während des Prozesses unklar.