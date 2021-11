31 000 Euro Schaden: An der Peiner Autobahn-Auffahrt hat’s gekracht

Peine

An beiden Autos entstand ein Totalschaden: Gekracht hat es am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr an der Autobahn-Auffahrt Peine-Ost. Ein Rettungswagen musste alarmiert werden, da die Fahrerinnen durch den Aufprall leicht verletzt wurden.

Gegenverkehr übersehen

Laut Peiner Polizei hatte eine 43-Jährige aus Edemissen ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, als sie von der Ostrandstraße auf die Autobahn Richtung Hannover abbiegen wollte. Sie krachte deshalb mit dem BMW einer 24-Jährigen zusammen. Der Schaden war immens: Die Polizei beziffert ihn auf rund 31 000 Euro.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die Kreisstraße 75 phasenweise gesperrt, das führte auf der wichtigen Fahrtstrecke zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

