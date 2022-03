300 Rosen für Peiner Mitarbeiterinnen und Hilfe für Ukraine

Peine

Blumen als Anerkennung: Frauen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) haben am Dienstag anlässlich des Internationalen Frauentages 300 Rosen an Mitarbeiterinnen im Kreis Peine verteilt.

Nanni Rietz-Heering vom DGB sagt: „Im Durchschnitt verdienen Frauen 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das hat viele Ursachen, die zwar jährlich beklagt, aber kaum bekämpft werden.“ So werde zum Beispiel die Situation im Einzelhandel für Frauen immer prekärer. Zwar steige der Mindestlohn im Herbst auf zwölf Euro pro Stunde, aber gleichzeitig erhöhe der Staat die Verdienstgrenzen für die nicht-rentenversicherungspflichtigen Jobs. „das führt doch nur wieder zum Abbau von rentenversicherungspflichtigen Stellen im Einzelhandel und zur Ausweitung der Minijobs“, vermutet Rietz-Heering. Daher sei die Blumenaktion so wichtig, um ein Zeichen für Frauen zu setzen.

Bis zu 60 Action-Lastwagen pro Tag

Dabei stand am Dienstag neben verschiedenen Supermärkten und Schulen die Peiner Logistikfirma Neovia am Lehmkuhlenweg im Mittelpunkt. Neovia regelt die Belieferung der Action-Discountermärkte in ganz Norddeutschland mit Ware. Bis zu 60 Action-Lastwagen werden dort täglich mit Elektro-Artikeln, Schreibwaren und Lebensmitteln beladen. Die 70 Mitarbeiterinnen des Logistikers durften sich als Wertschätzung für ihren großen Arbeitseinsatz über je eine Rose von den DGB-Frauen freuen.

Daneben gibt es aktuell eine weitere große Aktion der 220 Neovia-Mitarbeiter: Sie spenden für die Kriegsopfer in der Ukraine. Mitarbeiterin Karolina Plawiak sagt: „Viele unserer Angestellten kommen aus Osteuropa – aus Polen, Rumänien oder auch der Ukraine. Daher war schnell klar, dass wir spenden wollen. Sie haben Decken, Kissen, Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Lebensmittel und Verbandskästen gesammelt.“

Sachspenden an die ukrainische Grenze

Danach wurden die Sachspenden in einen Kleinbus sowie mehrere Autos gepackt und nach Gifhorn zur Sammelstelle der Baptistengemeinde gebracht. „Von dort aus fahren mehrere prall gefüllte Lastwagen mit den Hilfsmitteln nach Polen an die ukrainische Grenze“, so Plawiak. Und der Betriebsratsvorsitzende Rabih Mohammad ergänzt: „Auch die Unternehmen Action und Neovia haben ein paar Dinge gespendet, aber das meiste kommt von unseren Kollegen.“

Von Thomas Kröger