30-Minuten-Takt? RGB entscheidet über Peiner Verkehrsprojekte

Kreis Peine

Eine wichtige Sitzung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig (RGB) findet am Mittwoch 9. September, ab 16 Uhr in der VW-Halle in Braunschweig statt. Dabei geht es auch um viele Peiner Verkehrsprojekte, über die entschieden wird.

Michael Kramer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag und verkehrspolitischer Sprecher im RGB, sagt: „Zum Beispiel wird darüber informiert, dass man erneut Bahnsteige in den Kreisen Wolfenbüttel und Gifhorn barrierefrei gestalten will. Wir Peiner Vertreter im RGB werden erneut auch auf notwendige Anpassungen der Zugeinstiegshöhen an den Haltestationen Vöhrum, Broistedt und Woltwiesche hinweisen. Klar ist, dass nicht alles auf einmal geht, aber wir bleiben am Ball.“

Weiterer Punkt sei die Einrichtung eines Halbstundentaktes auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Gifhorn. Zur Zeit gebe es dort noch einen Zweistundentakt. „Ich werde genau beobachten, ob sich die Fahrgastzahlen auf der Enno-Bahnstrecke Hildesheim-Woltwiesche-Broistedt-Braunschweig weiter so positiv entwickeln, um auch hier einen 30-Minuten-Takt zu begründen“, so Kramer. Und es soll eine neue Buslinie zwischen Wolfsburg und Salzwedel ( Sachsen-Anhalt) geben. Es sei ok, wenn man damit im Osten anfange, „doch auch attraktivere Anbindungen von Peine nach Hannover, Hildesheim und Celle stehen weiter auf meinem ÖPNV-Katalog“.

Finanzierungsausfälle bei Verkehrsunternehmen

Daneben sei eine Vereinheitlichung der Haltestellen-Standards im RGB geplant, doch allein das Konzept koste 350 000 Euro. Profitieren sollen vor allem bisher vernachlässigte Bushaltepunkte im ländlichen Bereich. Auch im Kreis Peine könnte manche Haltestelle davon profitieren, ist sich der Christdemokrat sicher. Und zum ÖPNV-Rettungsschirm wegen Corona betont er: „Die Finanzierungsausfälle bei den Bus- und Bahnunternehmen – allein im Großraum Braunschweig im zweistelligen Millionenbereich – können schon erschrecken.“ Im Kreis Peine seien die Busunternehmen Mundstock und ONS Melskotte stark von den sinkenden Fahrgastzahlen wegen der Pandemie betroffen.

Und über die Beschaffung von 57 barrierefreien Kleinbussen in den ländlichen Gebieten des RGB habe man bereits entschieden. Jetzt müsse man die Beschaffung beschließen, auf die eingeplante Förderung hoffen und den Start zum 1. Juli 2021 abwarten. Kramer betont: „Bedauerlich ist, dass private Initiativen, wie der kostengünstige, weil mit Ehrenamtlichen organisierte Bürgerbusverein in Wendeburg, bisher noch nicht einmal mit einem Zuschuss zum Fahrzeugkauf unterstützt wurde. Ich habe eine Anfrage gestartet und warte auf die Begründung oder doch noch Zusage vom RGB.“

Wichtig ist für ihn weiterhin auch der CDU-Antrag „Seniorentarif“. Der CDU-Verkehrsexperte weiter: „Analog zu den 30-Euro-Schülertickets fordere ich dies auch für die Senioren.“ Die SPD habe dazu einen Änderungsantrag eingereicht.

Von Thomas Kröger