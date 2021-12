2G im Peiner Einzelhandel: Lockdown durch die Hintertür?

Peine

3G, 2G, 2G plus – man steigt schon kaum noch durch, was, wann und wo geht. Diese Verunsicherung bekommen auch die Peiner Geschäftsleute zu spüren. Schon jetzt, noch vor Einführung der 2G-Regel für den Einzelhandel, merken sie deutlich, dass die Stadt nicht so voll ist wie sonst an den Adventssamstagen. Die Besucher der Fußgängerzone haben Verständnis für die Sorgen der Händler und Gastronomen. Einige meinen, es hätte längst eine Impfpflicht geben müssen.

„Es ist deutlich leerer in der Stadt“

„Es ist halt ein Zusammenspiel von Gastronomie und Einkauf. Shoppen, Schlemmen, Bummeln und gerne auch den Weihnachtsmarkt besuchen, das macht eine Innenstadt im Advent aus. Nun ist es wieder fast wie letztes Jahr, als im November die Gastronomie geschlossen wurde und im Dezember dann auch wieder die Geschäfte. Es ist deutlich leerer in der Stadt und die Kollegen aus der Gastronomie leiden sehr unter der 2G plus-Regel. Meine Kunden sind in weiten Teilen geimpft, aber hoffentlich kommt nicht noch zusätzlich eine Testpflicht für den Einkauf. Dann wird sich wieder viel ins Internet verlagern“, befürchtet Nadja Mallunat, Inhaberin von Karlas Miedermoden.

„Wir wissen derzeit noch gar nicht, ob für uns auch die 2G-Regel gelten wird. Wenn man sich an den Regeln der Bundesnotbremse orientiert, zählt der Buchhandel zum täglichen Bedarf. In Hamburg ist das so geregelt und wir hoffen natürlich, dass es in Niedersachsen auch so kommt. Nichtsdestotrotz haben wir ein Konzept für 2G in der Schublade“, sagt Frank Wehrmann, Filialleiter von Thalia. Erfreut sei der Handel nicht über die Neuregelungen, denn der normale Einkauf im Geschäft war und ist kein Infektionstreiber. „Zum Glück haben unsere Kunden viel Verständnis und wir versuchen, alle Regelungen verständlich zu kommunizieren. Bisher sind unsere Umsätze noch gut. Mal schauen, wie es weitergeht.“

„Tja, wir wissen noch nicht, ob Blumen wieder zum täglichen Bedarf gehören. Im März war es so, aber im Moment herrscht einfach nur pures Durcheinander, keiner blickt durch und das Ganze ist ein Lockdown durch die Hintertür, ohne dass die Politik Verantwortung für die finanziellen Folgen übernimmt“, meint Svenja Alber, Inhaberin der Peiner Blütenmanufaktur. „Für uns ist das alles nicht schön und es gibt viele offene Fragen. Wie sollen wir mit Kunden umgehen, die sich nicht impfen lassen können? Wie erkennen wir, ob Impfpässe oder Genesenen-Nachweise gefälscht sind? Wie vermitteln wir besonders älteren Kunden die sich ständig ändernden Regeln? Wir sind die, die den Unmut abbekommen und diskutieren müssen. Das lässt sich schwer mit Kundenorientierung vereinbaren.“ Vielleicht wäre es gut, wenn man ein „Armband-Konzept“ entwickeln könnte. Dann könnten Geimpfte und Genesene einmal zentral ihren Nachweis prüfen lassen und mit dem Bändchen alle Geschäfte besuchen.

„Die Menschen sind gerade total verunsichert“

„Die Menschen sind gerade total verunsichert. Sie trauen sich kaum ins Geschäft und haben viele Fragen, was sie nun eigentlich wo dürfen. Die Ungewissheit wird immer größer, die Regeln komplexer. Das macht mich traurig, denn Menschlichkeit, Toleranz und Respekt gegenüber jedem Einzelnen gehen verloren“, bedauert Dunja Wittenberg, Inhaberin des Modehauses Schridde am Markt. „Wir haben doch gezeigt, dass es mit Abstand, Maske und Rücksicht funktioniert.“ Ihr sei nicht bekannt, dass sich beim Einkauf schon mal jemand infiziert hätte. „Wenn es zur 2G-Regel kommt, werden wir wieder an der Tür beraten. Einen Lieferdienst zur Auswahl bieten wir ohnehin an. Trotzdem verdirbt man den Kunden so den Spaß am Einkauf. Viele werden wieder auf Bestellungen im Internet zurückgreifen“, fürchte Wittenberg.

„Gleich zu Beginn klare Regeln und eine Impfpflicht“

Impfausweise zeigen lassen, Testergebnisse überprüfen: „Auf Handel und Gastronomie kommt wieder mehr Bürokratie zu. Sie müssen sich mit Dingen befassen, die mit ihrem eigentlichen Geschäft nichts zu tu haben“, sagt Oliver Kretschmer aus Hohenhameln. Der 38-Jährige ist Kreisbereitschaftsleiter des Peiner DRK. Zurzeit könne man nur auf das Pandemiegeschehen reagieren. „Ich hätte mir gleich zu Beginn klare Regeln und eine Impfpflicht gewünscht.“ Das Menschen mit Booster-Impfung von der 2G-plus-Regel ausgenommen werden, ist für Kretschmer in Ordnung, auch mit Blick auf die Schlangen vor den Testzentren. Einen weiteren Lockdown befürchtet er nicht.

Das sieht Katrina von Grafenstein aus Peine anders. „Ich befürchte, dass es einen weiteren Lockdown geben wird“, sagt die 37-Jährige. Sie fordert eine Impfpflicht, gerade auch aus Solidarität und Rücksicht auf Menschen, die nicht geimpft werden können und noch nicht geimpft werden konnten, wie ihren fünfjährigen Sohn. 2G sei in Ordnung, 2G plus nerve, wenn es beispielsweise um den wöchentlichen Schwimmtermin mit ihrem Sohn gehe.

„Wir sind die Sklaven der Ungeimpften“

2G, 2G plus – „ich finde dies richtig“, sagt Hans-Günther Tarnowski. Das Infektionsgeschehen müsse in den Griff bekommen werden, um Krankenschwestern, Ärzte und Intensivstationen zu entlasten, ist der 73-Jährige aus Ersehof überzeugt. „Wir sind die Sklaven der Ungeimpften.“ An einen weiteren Lockdown glaube er nicht, dies wäre zu hart für den Einzelhandel.

