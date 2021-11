Stederdorf

Eine 52-Jährige aus Hannover ist am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der Peiner Straße in Stederdorf unterwegs gewesen. Sie fuhr in Richtung Edemissen und übersah einen am Straßenrand geparkten Seat Leon, in den sie daraufhin mit ihrem Auto hineinkrachte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Seat auf einen davor geparkten VW Golf geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 18 800 Euro. Der Seat und der VW mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Hannoveranerin leicht verletzt und wurde per Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Von der Redaktion