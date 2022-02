175 Meter neue Trinkwasserleitung für Schwicheldt

Schwicheldt

Startschuss für eine 120 000-Euro-Investition: Der Wasserverband Peine kündigt an, dass er kommende Woche mit den Arbeiten am Trinkwassernetz in Schwicheldt in der Straße „Unter den Eichen“ beginnt. „Wir erneuern rund 175 Meter des Trinkwasserortsnetzes. Die Arbeiten sollen, wenn das Wetter das weiter möglich macht, bis Ende März abgeschlossen sein“, sagt Karsten Behrens, zuständiger Bauleiter beim Verband.

Verkehr kann an Baugruben vorbeigeführt werden

Mit größeren Einschränkungen für Anlieger sei dabei nicht zu rechnen, merkt der Bauleiter an. „Die beauftragte Fachfirma Singbeil wird in sogenannter geschlossener Bauweise agieren können. Das erspart großflächigen Straßenaufbruch. Es kann von einzelnen Baugruben aus gearbeitet werden, zwischen denen die neue Leitung mit einem Durchmesser von elf Zentimetern computerüberwacht in die Erde eingezogen wird“, erläutert Behrens. Der Verkehr könne in der Regel an diesen Baugruben vorbeigeführt werden.

Trinkwasserversorgung gesichert

Auch die Trinkwasserversorgung sei während der Bauphase über das bestehende Netz gesichert. Lediglich beim Umschluss der sechs betroffenen Hausanschlüsse an den neuen Leitungsverlauf müsse die Versorgung kurzzeitig unterbrochen werden. „Das kündigt die Baufirma den betroffenen Anwohnern aber rechtzeitig vorher an, so dass man sich gut darauf einstellen kann“, verweist der Bauleiter auf ein bewährtes Verfahren.

Die neue Trinkwasserleitung ersetzt laut Wasserverband alte Rohre aus den 50er Jahren. Die Erneuerung sei Teil des Prioritätenprogramms des Wasserverbands Peine, das die Investitionen anhand verschiedener Kriterien wie Netzalter und Zustand steuert. „Mit der neuen Leitung sichern wir die Trinkwasserversorgung wieder für viele Jahrzehnte. Eine nachhaltig wirkende Investition“, betont Behrens.

Von Redaktion