138,7: Inzidenz im Kreis Peine steigt weiter an  

Landkreis Peine

Die Kurve geht weiter nach oben: Der Inzidenzwert ist am Sonntag auf 138,7 angestiegen (Vortag 120,2). Laut dem Intensivregister werden im Klinikum Peine zurzeit drei Patienten intensivmedizinisch behandelt, keiner davon muss beatmet werden.

Der Kreis Peine bleibt damit weiterhin Hochinzidenz-Kommune. Deshalb wird es in der kommenden Woche keine Änderung beim Betrieb von Kindertagesstätten und Schulen geben. Darauf weist der Krisenstab hin. „Nachdem sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen zwei Tagen unter dem Wert von 100 bewegt hat, ist mit den heute neu hinzugekommenen 54 Neuinfektionen klar, dass die Inzidenz am Samstag wieder über 100 liegen wird. Damit gilt der Landkreis Peine weiterhin als Hochinzidenzkommune“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß vorab.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Weitere regionale Höchstwerte verzeichneten die Stadt Salzgitter (243,5) und der Kreis Cloppenburg (196,3). Northeim hat die 50er-Marke wieder überschritten und liegt bei 56,7. In Friesland allerdings sinkt der Wert auf 16,2.

Landesweit beträgt die Inzidenz am Sonntag 106,4 (Vortag 94,7). Es gab 1600 neue Fälle, die Gesamtzahl beträgt 211 239. Sechs Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona – die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen betrug 5017. Die Zahl der Genesenen lag bei 187409.

Von Nina Schacht