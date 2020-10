13 neue Corona-Fälle – Inzidenzwert in Peine klettert über 60

Kreis Peine

Am zweiten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Peine zweistellig gestiegen. Während es am Dienstag sogar noch 25 neue Fälle gegeben hatte, waren es Mittwoch auch noch 13. Das hatte auch Auswirkungen auf die Inzidenzzahl, die erstmals über 60 auf 66,8 stieg. Damit ist Peiner weiter Corona-Risikogebiet, die Warnampel steht auf Rot.

Landkreis-Sprecherin Katja Schröder verwies jedoch erneut darauf, dass es keine bestimmten Corona-Hotspots oder Ansteckungsorte gab, die auffällig häufig vorkamen. „Es ist alles breit gestreut“, sagte sie. Als aktuell erkrankt gelten derzeit 136 Bewohner des Landkreises.

Auf die steigenden Infektionszahlen reagierte unter anderem auch das Peiner Tierheim, Besuche sind derzeit nicht möglich. Zahlreiche Sportverbände wie der Peiner Fußball-Kreisverband stoppten schon vor den Ergebnissen des Corona-Gipfels im Kanzleramt den Sportbetrieb bis auf Weiteres.

Von Christian Meyer