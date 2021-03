13-Jährige in Peine vergewaltigt? Urteil vielleicht schon Freitag

Peine/Hildesheim

Bestätigt sich der Vorwurf, drohen dem Angeklagten mindestens zwei Jahre Gefängnis: Im Prozess gegen einen 35-Jährigen, der im September 2017 in seiner Wohnung in Peine eine damals 13-Jährige missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat Donnerstag das vermeintliche Opfer als Nebenklägerin ausgesagt. Über detaillierte Inhalte darf nicht berichtet werden, zum Schutz der Privat- und Intimsphäre findet die Verhandlung am Landgericht Hildesheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Sachverständige analysiert die Aussagen

Laut Landgerichtssprecher Steffen Kumme hat zudem die aussagepsychologische Sachverständige ihr Gutachten erstattet, sie analysiert die Glaubhaftigkeit von Aussagen. Für Freitag werden bereits die Plädoyers der Verfahrensbeteiligten entgegengenommen. „Es kommt durchaus in Betracht, dass dann auch schon ein Urteil verkündet werden wird“, sagte Kumme.

Dem Angeklagten, der nach seiner Zeit in Peine auf der Straße lebte und sich auch mit Spendensammlungen im Internet über Wasser hielt, wird „schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung“ vorgeworfen.

Von Christian Meyer