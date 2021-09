Kreis Peine

Dieser Moment veränderte die Welt: Zwei Flugzeuge rasen in das World Trade Center, ein weiteres stürzt in das Pentagaon. Etwa 3000 Menschen sterben. Die Bilder gehen um die Welt. 20 Jahr ist das her. Doch der Augenblick, in dem Amerika Ziel eines Terror-Angriffs wurde, ist jedem im Gedächtnis. Menschen aus Peine berichten auf der Facebook-Seite der PAZ und auf Instagram, wie sie diese Stunden erlebt haben.

„Ich saß hochschwanger beim Geburtstag unseres Freundes. Wir aßen gerade Kaffee und Kuchen. Der Fernseher lief den ganzen Nachmittag und Abend mit diesen schrecklichen horrormässigen Breaking News. Wir waren erschrocken, extrem geschockt und fassungslos über diese Meldungen“, berichtet eine PAZ-Leserin auf Facebook.

„Man hört erst dieses Flugzeug, denkt noch das New York nicht überflogen werden darf. Guckt nach oben und sieht live wie der Flieger in den Turm kracht. Man ist nur erstarrt und geschockt. Ich werde dieses Bild nie vergessen“, teilt ein Peiner in den sozialen Medien mit.

„Ich war damals zwälfe Hare alt und bin von der Schule gekommen. In der Schule hatte ich davon nichts mitbekommen, ich kannte auch das World Trade Center nicht. Nur die Freiheitsstatue und das Empire State Building. An dem Tag hat sich die Welt verändert. Wir saßen den ganzen Tag am TV“, teilt ein Peiner auf der Facebook-Seite mit.

„Ich war zu Hause und habe Fernsehen geschaut. Ich dachte erst, das wäre ein Film. Bis ich über all hin umgeschaltet habe. Dann habe ich es begriffen“, schreibt eine Frau in den sozialen Medien.

„An dem Tag hat sich die Welt verändert. Wir saßen den ganzen Tag am Fernseher“, schreibt ein Facebook-User auf der PAZ-Seite.

Per Mail schildert Christa Gaebel, wie sie den 11.September erlebte: „Wie unzählige Menschen auf der ganzen Welt, werde auch ich diesen Tag nicht vergessen. Ich hatte gerade meinen kleinen Großsohn bei mir im Wohnzimmer. Soeben hatte ich ihn zum Mittagschlaf in seinen Kinderwagen gelegt, als meine Schwester aufgeregt anrief: ,Mach doch mal den Fernseher an, es ist etwas Furchtbares passiert.’ Entsetzt sah ich die Fernsehbilder aus Amerika und hatte große Angst davor, was dieses Ereignis für die Welt bedeuten würde. Zwar ist uns allen damals der 3. Weltkrieg erspart geblieben, jedoch die Gesamtsituation weltweit sieht eher nach Krieg als nach Frieden aus. Inzwischen sind die Kinder von damals erwachsen, auf den Weltfrieden warten sie aber noch heute“.

„Ich habe mit einer Freundin für eine Französisch-lausur gelernt, als die Nachrichten kamen. Die Klausur fand dann auch gar nicht statt.“, kommentiert eine Leserin auf Instagram.

„Ich hatte an dem Tag einen Einstellungstest für meine spätere Ausbildung. Mein damaliger Freund, seine Mutter und ich saßen gerade bei Kaffee und Kuchen, als wir die Meldung im Radio hörten. Wir gingen direkt ins Wohnzimmer und machten den Fernseher an. Kurz danach flog das zweite Flugzeug in den zweiten Tower. Wir waren total fassungslos und konnten einfach nicht glauben, was wir da sahen“, berichtet eine Facebook-Userin.

„Ich war 25 Jahre alt, war auf der Arbeit und habe gehofft dass es meinem Kollegen und seinem Kumpel (mein Großcousin) nichts passiert ist. Gott sei Dank waren sie zu dem Zeitpunkt eine Straße weiter“, so ein Leser, der online kommentiert.

„Im Radio lief es dann im Auto. Und zu Hause bei mir haben wir es dann im Fernsehen geschaut... und geheult.“

Von Nina Schacht