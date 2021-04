107 Wohnungen sowie Pflegeeinrichtungen in der Peiner Südstadt geplant

Peine

Jahrelang war es still um den Carl-von-Ossietzky-Platz in der Peiner Südstadt gewesen, jetzt erwacht dort neues Leben: Die Vorbereitungen für den Bau von 107 öffentlich geförderten Wohnungen mit integrierter Tagespflege und ambulantem Pflegedienst sind gestartet.

Die Nachfrage ist hoch, das Angebot niedrig: Im vergangenen Jahr sind in Peine so viele Wohnungen aus der Förderbindung gefallen, dass es bis 2022 nur noch zwei öffentlich geförderte Wohnungen auf dem Stadtgebiet geben würde. Daher habe sich die Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH nach eigenen Angaben mit einem entsprechenden Baukonzept an die Stadt gewandt. Vorgesehen sind auf dem Areal vier Gebäude mit jeweils zwei bis maximal fünf Stockwerken, in denen 107 geförderte Wohneinheiten entstehen. 24 davon sind für zwei Wohngruppen mit je zwölf Apartments und je einem Gemeinschaftsraum konzipiert.

Tagespflege und Pflegedienst

Unter dem Dach des Stiftungsverbunds der Moses Mendelssohn Stiftung sowie der FDS gemeinnützige Stiftung hat sich die Frankonia auf die Segmente gefördertes Wohnen und Pflege spezialisiert. „Mit Blick auf den akuten Bedarf vor Ort stand daher von Beginn an fest, dass die Planung am Carl-von-Ossietzky-Platz auch eine Tagespflege mit etwa 20 Plätzen sowie eine Fläche für einen ambulanten Pflegedienst beinhalten wird“, teilt das Unternehmen mit.

Zur Galerie Ein Investor will am Carl-von-Ossietzky-Platz 107 Wohnungen mit integrierter Tagespflege und ambulantem Pflegedienst bauen.

Die Nutzfläche für das Gewerbe umfasst rund 550 Quadratmeter und ist in den Gebäuden zwei und drei angesiedelt. Als Betreiber der Tagespflege sowie für die ambulante Versorgung der Wohngruppen hat der Pflegedienst Renafan aus Berlin zugesagt. Neben einer 24-Stunden-Präsenz in den Gemeinschaftsräumen werden für die Bewohner der Wohngruppen auch Pflegeleistungen und hauswirtschaftliche Dienste angeboten. Die Renafan GmbH betreut hierzulande sowie in Österreich etwa 70 Standorte, ist aber hauptsächlich in Hamburg, Niedersachsen und Bayern tätig.

Bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum

„Im Peiner Stadtgebiet besteht akuter Bedarf an kleinteiligen, altengerechten und barrierearmen Wohnungen. Mit unserem Bauvorhaben möchten wir den Bürgern eine bezahlbare Lösung für dieses Problem anbieten“, erklärt Frankonia-Geschäftsführer Maximilian Kaiser. Der Bedarf ergibt sich aus dem Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Peine, das der Frankonia vorliegt. „Es ist das erklärte Ziel der Frankonia, bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und alle Generationen zu schaffen“, betont Kaiser. Daher sind neben den überwiegend nachgefragten Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen (70 Prozent) auch Drei-Zimmer- (10 Prozent) sowie Familienwohnungen (20 Prozent) geplant. Jede achte Wohnung ist rollstuhlgerecht.

Anspruch auf eine Single-Wohnung am Carl-von-Ossietzky-Platz hat jeder, dessen Bruttoeinkommen nicht über 40 000 Euro pro Jahr liegt. Ein Ehepaar mit Kind darf sogar bis knapp 70 000 Euro jährlich verdienen. Vor dem Einzug muss bei der Stadt ein Wohnberechtigungsschein beantragt werden. Gemäß der Förderrichtlinien wird die Höchstmiete für alle Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen 7,20 Euro pro Quadratmeter – bei größeren Wohnungen 5,80 Euro – nicht überschreiten.

„Thomas-Philipps“-Markt wird abgerissen

Das Gelände, auf dem der Gebäudekomplex der Frankonia entsteht, umschließt unter anderem das Gelände des ehemaligen „Thomas-Philipps“-Marktes, der aktuell abgerissen wird. Laut Frankonia-Bauingenieur Benjamin Hobein ist die Schadstoffsanierung vor Ort erfolgreich abgeschlossen. Es habe keinerlei Auffälligkeiten gegeben. „Der nächste Schritt ist der Abriss der Fassade, der gerade eingeleitet wird.“ Die Bauarbeiten am Neubau starten voraussichtlich im vierten Quartal 2021 und werden 2024 abgeschlossen. Auf Wunsch der Anlieger bleibt der historische Carl-von-Ossietzky-Platz im Kern erhalten. Eine Grünfläche mit Gedenktafel ist vorgesehen, damit das neue Quartier nicht nur den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum abdecke, sondern auch Raum für innerstädtische Erholung biete.

Von Jan Tiemann