100 Jahre Peiner Festsäle: Geburtstagskonzert mit Prager Kammerorchester

Peine

100 Jahre Peiner Festsäle: Höhepunkt sind Jubiläumsfeiern im Mai mit einer ganz besonderen Premiere und einem Tag der offenen Tür. Der Auftakt findet bereits am Freitag, 4. März, mit einem Geburtstagskonzert des Kammerorchesters des Nationaltheaters Prag auf der Bühne der Peiner Festsäle statt. Der Vorhang hebt sich um 20 Uhr. „Ich freue mich, dass nun so ganz langsam etwas Normalität in die Theater kommen darf und das Jubiläumskonzert ist endlich mit Pause“, sagt Theaterleiterin und Kulturring-Geschäftsführerin Dr. Bettina Wilts. „Mein größter Wunsch ist, dass das Publikum zurückkommt – und sich mehr Menschen für unser Programm und das Theater interessieren.“ Vor Corona besuchten etwa 20.000 Besucher jährlich die Peiner Festsäle.

Tickets für das Geburtstagskonzert Tickets für das klassische Konzert am Freitag, 4. März, gibt es für 26 Euro im Servicebüro des Kulturrings im Forum Peine, Winkel 30. Jugendliche, Azubis und Studenten bis 27 Jahre erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Unter der Rufnummer (0 51 71) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können auch vorab Tickets gesichert werden. Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt ab 19.30 Uhr unter Berücksichtigung der 3-G-Regeln, Beginn ist um 20 Uhr. Zuhause durchgeführte Selbsttests sind nicht zulässig. Im Sinne der Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher wird der Kulturring beim Eintritt um die entsprechenden Nachweise bitten. Es besteht eine FFP2-Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im gesamten Gebäude nicht gestattet. Der Kulturring weist daraufhin, dass sich die Zutrittsbeschränkungen nach den jeweils geltenden behördlichen Auflagen richten.

Unter der Leitung von Chefdirigent Petr Vronský werden die Musiker des Kammerorchesters gemeinsam mit dem virtuosen Pianisten Matthias Kirschnereit Werke von Mozart, Tschaikowski und Mendelssohn Bartholdy vortragen. Seit Jahrzehnten ist Kirschnereit auf den Bühnen Deutschlands, Europas, Amerikas und Ostasiens präsent. Eine freundschaftliche Zusammenarbeit verbindet ihn unter anderem mit dem Münchener Kammerorchester und dem New City Philharmonic Orchestra Tokyo. Fast 40 Aufnahmen dokumentieren sein Schaffen.

Festsäle gehören zu wichtigsten Kulturträgern im Peiner Land

Gespielt wird unter anderem das Klavierkonzert Nr. 1 g-Moll op. 25, das Mendelssohn 1831 schrieb und der Pianistin Delphine von Schauroth widmete, mit der ihn eine Liebesromanze verband. Einer großen Liebe haben auch die Peinerinnen und Peiner viel zu verdanken, denn ohne Gerhard Meyer und seine Gattin Anna Meyer-Glenk gäbe es die Peiner Festsäle nicht. Für sie baute die Ilseder Hütte, deren Vorstandsvorsitzender Meyer war, dieses Theater. Es entstand nach den Entwürfen des bekannten Architekten Anton van Norden und gehört noch immer zu den wichtigsten Kulturträgern im Peiner Land.

Welt-Stars auf der Peiner Bühne

„Seit nun fast 100 Jahren wird auf den Brettern des Stadttheaters geliebt und gelitten, gemordet, gelacht, getanzt und musiziert“, schreibt der Kulturring. Alles was Rang und Namen hat in der deutschen Theater-, Fernseh- und Filmbranche war zu Gast in den Peiner Festsälen, unter anderem Mario Adorf, Horst Tappert, Inge Meysel, Heidi Kabel, Harald Juhnke, Günter Lamprecht, Walter Giller, Günter Strack, Will und Michael Quadflieg, Raimund Harmsdorf, Christine Kaufmann, Udo Kier und viele, viele andere.

Die Peiner Festsäle am Friedrich-Ebert-Platz nach 1922. Quelle: Stadtarchiv

Die Eröffnung der Peiner Festsäle fand am 13. Mai 1922 mit der Vorstellung „Die Jungfrau von Orléans“ von Friedrich Schiller statt – mit Anna Meyer-Glenk in der Hauptrolle. Und so beginnen die Jubiläumsfeiern am Freitag, 13. Mai, auf den den Tag genau 100 Jahre nach dieser Aufführung. Sie dauern bis zum Montag, 16. Mai. „Es ist eine Premiere speziell für die Peiner Festsäle zum Thema Friedrich Schiller geplant, dazu gibt es einen Tag der offenen Tür. Wir tüfteln noch an Details“, verrät Wilts. „Natürlich freue ich mich besonders auf das Jubiläumswochenende, ein Tag der offenen Tür ist immer ein schöner Austausch und natürlich freue ich mich auch auf meine Inszenierung.“

In der Galerie im Forum gibt es bereits vom 2. April bis zum 14. Mai eine Ausstellung mit Fotos mit Motiven der Peiner Festsäle von Thomas Märtens. Die öffentliche Vernissage findet am 1. April um 18 Uhr statt. Märtens hat Anfang des Jahres vor und hinter den Kulissen der Festsäle fotografiert. Eine weitere Ausstellung im Kreismuseum von Dr. Doreen Götzky ist in Arbeit. Diese wird im Mai zu sehen sein.

Von Jan Tiemann