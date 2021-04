Der VfL Wolfsburg hatte in der Fußball-Bundesliga gegen seinen schärfsten Konkurrenten Eintracht Frankfurt das Nachsehen. Wird der VfL im Saison-Endspurt noch straucheln? Was meinen Sie? Wer an unserer WAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.