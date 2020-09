Zweiter Sieg: Vechelde übernimmt die Tabellenführung 

Kreis peine

Glänzender Start: Die A-Junioren-Fußballer des SV Arminia Vechelde holten auch in ihrem zweiten Saisonspiel einen Dreier. Sie gewannen in Schöningen mit 3:1 und übernahmen damit in der Landesliga die Tabellenspitze. Ebenfalls erfolgreich war die JSG Rosenthal/Schwicheldt/ Handorf in der Bezirksliga. Sie gewann in Broitzem mit 3:1.

Landesliga

JSG Schöningen/Königslutter – SV Arminia Vechelde 1:3 (1:2). „Alles in allem war es ein verdienter Erfolg – auch nach Auffassung meines Trainerkollegen“, sagte Vecheldes Coach Dennis Herrmann. In Halbzeit eins allerdings habe es bei seiner Mannschaft Probleme im Spielaufbau gegeben. „Denn Schöningen hat Druck gemacht.“ Trotzdem gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. „In beiden Situationen haben wir nach einer Balleroberung sehr schnell umgeschaltet und haben dies jeweils zu Toren genutzt“, freute sich Herrmann. Zwar verkürzte die JSG kurz vor dem Pausenpfiff auf 1:2, doch nach Wiederbeginn bekamen die Arminen die Partie immer besser unter Kontrolle. Auch Chancen erspielten sie sich einige, von denen Len-Bennet Rüsing eine zum 3:1 nutzte (61.).

Tore: 0:1 Lüddecke (4.), 0:2 Kajolli (17.), 1:2 Krones (45.), 1:3 Rüsing (61.).

Bezirksliga

SV Broitzem – JSG Rosenthal 1:3 (1:2). Deutliche Steigerung der JSG: Nach dem 0:12-Debakel hat sich das Team von Trainer Christopher Neumann den ersten Sieg geholt. Zwar gab es nach dem 1:1-Ausgleich des Gastgebers eine kleine Verunsicherung in den Reihen der JSG Rosenthal/Schwicheldt/ Handorf. „Allerdings haben wir uns wieder reingekämpft. Broitzem hat nicht mehr zu seinem Spiel gefunden“, berichtete der Trainer, dessen Team gar noch einige Chancen liegen ließ.

Tore: 0:1 Letizia (8.), 1:1 Krauel (24.), 1:2 Letizia (43.), 1:3 Lohmeyer (87.).

