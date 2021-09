Wolfsburg holte die Punkte in Edemissen – mit Drittliga-Spielerinnen

Edemissen/Adenstedt

Die beiden Peiner Vertreter SG Adenstedt und HSG Nord Edemissen II haben in der Regionsoberliga der Frauen einen Fehlstart hingelegt. Die SG Zweidorf/Bortfeld II steigt erst am kommenden Wochenende in das Wettkampfgeschehen ein. Bei den Männern hat die SG Zweidorf/Bortfeld II gut gespielt – aber trotzdem gegen einen starken Gegner verloren.

Frauen, Regionsoberliga

HSG Nord Edemissen II – VfL Wolfsburg II 16:26 (7:14). „Wir hätten uns einen anderen Saisonstart gewünscht“, sagte HSG-Trainerin Susanne Klokkers-Lehning. Die Wolfsburgerinnen waren mit einer Mannschaft angereist, in der auch einige Akteurinnen aus dem Drittliga-Team vertreten waren. „Wir hatten uns so etwas schon gedacht“, ergänzte die HSG-Trainerin.

Die Gastgeberinnen waren in der Anfangsphase etwas nervös, gerieten schnell mit 0:4 ins Hintertreffen. Nach 24 Minuten war das Spiel beim Stande von 4:12 schon verloren. „Wolfsburg hat eine aggressive Deckung gestellt, hatte dahinter eine starke Torfrau. Es war für meine Mädels nicht leicht, zu Torerfolgen zu kommen“, sagte die HSG-Trainerin.

Das Team aus Edemissen gab aber trotz des frühen Rückstandes nie auf und versuchte, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Das gelang. „Mehr war gegen Wolfsburg in dieser Besetzung nicht drin“, sagte Klokkers-Lehning.

HSG Nord: Majometano (5/1), Himmelstoß (3), Selzam (2/1), Nötzel (2), Führmann (1), Feldt (1), Klokkers (1), Kollmeyer (1)

HSG Weyhausen/Tappenbeck – SG Adenstedt 19:18 (12:8). Adenstedts Trainer Olaf Müller sprach von einer unnötigen Niederlage. „Wir haben sieben Strafwürfe und zehn weitere gute Möglichkeiten nicht genutzt“, sagte er. Das rächte sich am Ende des Spiels, in das die Adenstedterinnen gut gestartet waren. Sie lagen in der ersten Viertelstunde immer mit ein bis zwei Toren in Front. Nach 20 Minuten gerieten die Gäste beim 6:7 das erste Mal in Rückstand. Der vergrößerte sich deutlich, als die Gäste acht Minuten ohne Treffer blieben.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SG Adenstedt wieder Tor um Tor heran. Nina Winkler erzielte das 17:17. Doch drei Sekunden vor dem Schluss kassierten die Gäste den 19. Gegentreffer, der die Niederlage besiegelte. „Unser Gegner hat eine bessere Wurfquote erreicht und deshalb gewonnen“, stellte der Adenstedter Trainer Olaf Müller fest.

SG Adenstedt: Zellmann (4/1), Pape (4), Kegelmann (3), Teichmann (2/1), Hickmann (2), Winkler (1), Damian (1), L. Bertram (1).

Männer, Regionsoberliga

HSV Warberg/Lelm II – SG Zweidorf/Bortfeld II 26:25 (12:11). „Wenn ich überlege, wie lange wir kein Pflichtspiel bestritten haben, war es eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft“, sagt SG-Coach Alexander Pietruk. Er hatte wenige Tage vor dem Spiel noch eine Neuverpflichtung tätigen können. Fabian Kieslich, der frühere Oberliga- und Drittliga-Spieler des Lehrter SV, wohnt mittlerweile in der Region Peine und hat sich den Bortfeldern angeschlossen. „Er verstärkt unsere Abwehr und ist am Kreis durchsetzungsfähig“, sagt Pietruk.

In Süpplingen hatte er im Deckungszentrum zusammen mit Jan Behrens einen großen Anteil daran, dass sein Team nur 26 Gegentore kassierte. „Die Moral hat bei meiner Mannschaft gestimmt“, resümiert Pietruk. Nur so sei es möglich gewesen, dass ein 15:18- und 21:24-Rückstand egalisiert werden konnte. „Manche Schiedsrichterentscheidungen waren unglücklich“, sagte der SG-Coach. Die Rote Karte gegen Robin Borchers in der 53. Minute sei allerdings vertretbar gewesen.

SG II: Bürger (6/1), Schumann (6), Schwesinger (5), Kieslich (3), R. Borchers (3), Zutz (1), Behrens (1).

Von Hartmut Butt