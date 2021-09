Wegweisendes Duell am Samstag: VfB/SC will den ersten Sieg einfahren

Peine

Den ersten Sieg in dieser noch jungen Saison einfahren: Das hat sich Badminton-Zweitligist SG VfB/SC Peine für die Auswärtspartien in der deutschen Hauptstadt vorgenommen. Zunächst müssen die Peiner beim um einen Rang besser platzierten SV Berliner Brauereien antreten, tags darauf geht es zum Spitzenreiter SG EBT Berlin. „Unser Fokus liegt ganz klar auf dem ersten Spiel. Da wollen wir die zwei Punkte wieder holen, die wir zum Start haben liegen lassen – und das ist auf jeden Fall machbar“, betont der Peiner Trainer Heiner Brandes.

SV Berliner Brauereien – SG VfB/SC Peine (Samstag, 14 Uhr). „Das ist ein Gegner, den wir in der Tabelle eigentlich hinter uns lassen müssten“, sagt Brandes. Entsprechend reisen die Peiner auch mit dem Ziel an, „die Partie zu gewinnen und zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, erklärt Brandes. Und er ist zuversichtlich, dass dies auch gelingt. Zwar sei der Auftakt vor zwei Wochen mit nur einem Zähler aus zwei Begegnungen nicht wie erhofft verlaufen, „aber die Abstimmungsprobleme, die es in den Doppeln gab, sind jetzt weitestgehend behoben. Sie sind jetzt besser eingespielt – das war auch schon im zweiten Spiel gegen Köln zu sehen, das wir unglücklich mit 3:4 verloren haben“, erläutert der Trainer.

Zudem habe das Team in den vergangenen Einheiten nicht nur hervorragend trainiert, „sondern einige haben auch noch bei einem Turnier Spielpraxis gesammelt. Das trägt dazu bei, dass man immer mehr in den Wettkampfmodus kommt“, sagt Brandes, für den die Partie am Samstag wegweisenden Charakter hat. „Denn danach wissen wir, in welche Richtung es geht.“

SG EBT Berlin – SG VfB/SC Peine (Sonntag, 11 Uhr). Ob die Peiner gegen die mit zwei deutlichen Siegen gestarteten Gastgeber eine Chance haben, hängt davon ab, „in welcher Besetzung die Berliner spielen“, erklärt Heiner Brandes und verweist darauf, dass sich der aktuelle Spitzenreiter mit mehreren ausländischen Spielern exzellent verstärkt hat. Ebenfalls zum EBT-Kader gehört der ehemalige Europameister Marc Zwiebler. „Sollten die alle spielen, sind wir lediglich krasser Außenseiter. Wenn aber einige fehlen, ist für uns auch in dieser Partie etwas drin“, konstatiert der Peiner Coach.

Von Peter Konrad