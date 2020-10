Kreis Peine

Wer wird Nachfolger von Obergs Kreisliga-Fußballer Leonid Grigorjan als „Held der Woche“? Die PAZ-Sportredaktion hat wieder fünf Kicker nominiert, die für diesen Titel in Frage kommen. Ein Elfmeter-Abwehrer und ein „Alle-fünf-Minuten-Torschütze“ sind darunter. Wer „Held der Woche“ wird, darüber stimmen die Leser im Internet ab. Unter paz-sportbuzzer.de können alle Interessierten bis Mittwoch um 10 Uhr ihre Stimme abgeben. Zur Auswahl stehen:

Kevin Badey ( Fortuna Oberg) – Der Stürmer kam erst in der zweiten Halbzeit beim Stand von 5:0 ins Spiel, hatte am Ende der Kreisliga-Partie gegen den TSV Hohenhameln aber dennoch sechs Treffer erzielt. Alle fielen innerhalb einer halben Stunde. Im Durchschnitt schoss er also alle fünf Minuten ein Tor.

René Hauer ( TSV Adler Handorf) – Dass seine Mannschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse einen klaren 7:1-Sieg gegen den MTV Wedtlenstedt holte, lag auch an dem Adler-Torwart. Er parierte in der ersten Halbzeit (14., 44.) zwei Elfmeter, sodass der 3:0-Vorspung zur Halbzeit erhalten blieb.

Murat Akkoc ( SV Bosporus Peine) – Nicht nur als Trainer hatte der 34-Jährige großen Anteil am ersten Saisonsieg. Beim 4:3 in Dungelbeck steuerte er als Stürmer zwei schnelle Tore (5. und 6. Minute) zum Erfolg bei.

Franziska Grabinski ( Arminia Vechelde) – Im Bezirksliga-Derby gegen den VfB Peine schoss sie beim 2:2 beide Tore für ihre Mannschaft – und führt mit jetzt vier Treffern auch die Torjägerliste der Bezirksliga Mitte an.

Jonas Henn (TSV Sonnenberg) – Die Woltorfer bekamen ihn im Kreisliga-Spiel nicht so recht in den Griff. So steuerte er drei Tore zum 4:0-Sieg des TSV bei.

Von Matthias Press