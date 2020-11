Kreis Peine

Heute unfassbar, damals Tatsache: Bis vor 50 Jahren hatte der Deutsche Fußballbund den Frauenfußball verboten. 1970 erlaubte der DFB ihn, wohl auch aus Angst, dass sich konkurrierende Verbände bilden. Denn die Frauen wollten schließlich nur spielen – Fußball. Das Recht erkämpften sie sich – auch im Kreis Peine. Wurden Fußballerinnen anfangs häufig belächelt, gibt es heute eine Frauen-Nationalmannschaft, die Frauen-Bundesliga und TV-Übertragungen. Das WM-Spiel Deutschland gegen Japan 2011 verfolgten knapp 17 Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten.

Als im August 1970 in Groß Lafferde die Flutlicht-Anlage eingeweiht werden sollte, gab es gleich zwei Premieren: Die eine war das neue Licht, die zweite der erste Auftritt einer Groß Lafferder Frauenfußball-Mannschaft. Diese – so stellte die PAZ damals fest – war das erste kickende Frauenteam im Kreis Peine. Gegner waren die Damen von Pfeil Broistedt – dieser Ort gehörte damals noch nicht zum Kreis Peine.

„Wir hatten bei Pfeil damals für Mädchen nichts anzubieten und gründeten deshalb eine Gruppe, die es erstmal mit Gymnastik versuchte“, berichtet Bruno Seeberger, der die Gruppe leitete. „Aber ich bin Fußballer und konnte mit Gymnastik nicht so viel anfangen. Also spielten wir Fußball.“ Als dann der Vorschlag umgesetzt wurde, beim Schützenfest als Attraktion ein Frauenfußballspiel zu veranstalten, kamen 300 Zuschauer zur Partie der Pfeile gegen Bad Harzburg. „Zu den Mädchen kamen deren Mütter dazu, und seitdem gibt es ununterbrochen Frauenfußball bei Pfeil Broistedt“, stellt Seeberger fest.

Auch in Groß Lafferde war das Frauenfußballteam aus der Gymnastikgruppe entstanden. Unter der Leitung von Werner Theurich hatten die Damen extra Fußballtrainings-Einheiten eingelegt, um für das Spiel gegen Broistedt gewappnet zu sein. „Aber wir mussten feststellen, dass man im Alter zwischen 15 und 20 Jahren Fußball nicht mehr erlernen kann“, sagte Spielerin Karin Theurich, die sich deshalb mit ihren Mitstreiterinnen erstmal wieder der Gymnastik widmete.

Woltwiesche im Bezirks-Endspiel

Den Spaß am Fußball ließen sich die Frauen auch in anderen Orten nicht mehr verbieten. In vielen Vereinen wurden Frauenteams gegründet, die Kickerinnen von Viktoria Woltwiesche hatten im Spieljahr 1973/74 sogar das Endspiel um die Meisterschaft des Bezirks Braunschweig erreicht. Sie kassierten aber gegen die Damen der Sportfreunde Salzgitter eine klare 0:7-Niederlage. Als Vizemeister qualifizierten sie sich für das Endspiel um den Niedersachsen-Pokal, das am 9. Juni 1974 in Sulingen ausgetragen wurde. Die Woltwiescherinnen erreichten durch ein 1:1 gegen Eintracht Nüttermoor die Verlängerung, in der sie aber 1:3 unterlagen.

Es bildeten sich in weiteren Vereinen Frauenfußballteams. Beim VfB Peine war Horst Reichert anfangs Trainer der Fußballerinnen. „Wir haben bei ihm von der Pike auf gelernt, wie man schießt, wie wir uns zum Ball stellen müssen“, erinnert sich Christel Turek, die später zu den Sportfreunden Salzgitter wechselte. „Die haben in der höchsten Klasse gespielt, und das war schon etwas anderes. Da wurde der Ball nicht rausgekloppt, sondern hinten herausgespielt.“

Zwar ging Turek zurück zum VfB Peine, als sich die Mannschaft aber auflöste, stieg sie wieder bei den Salzgitteranerinnen ein. „Wir haben gegen Mannschaften gespielt, in denen auch mal eine Nationalspielerin dabei war. Und das Training ist nie ausgefallen, weil immer alle Spielerinnen da waren.“

Felicitas Rauch wird Nationalspielerin

Christel Turek ist heute beim VfB Peine für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig, und sie hat erlebt, wie Felicitas Rauch, die in der Jugend beim TSV Dungelbeck und dem VfB Peine spielte, zur Bundesliga- und Nationalspielerin wurde. Zu Beginn des Frauenfußball-Spielbetriebs hätte kaum jemand so eine Karriere einer Frau für möglich gehalten. Mussten früher Technik und Spielverständnis erst noch vermittelt werden, lernen das inzwischen die Mädchen von klein auf. „Der Frauenfußball ist heute wesentlich leistungsbezogener“, meint Turek.

Das sieht auch Ilka Lüders so, die anfangs bei der Peiner SG kickte, dann zum TSV Bildung und 1984 zum TSV Eixe wechselte. „Wir wurden früher nicht so für voll genommen. Wir hatten Trainer, die Skat spielten, während wir ein Punktspiel hatten. Aber es war eine tolle Zeit, der Zusammenhalt war sehr gut.“

Bruno Seeberger, der früher aufs Feld rief, wie sich eine Spielerin verhalten sollte, schaut sich inzwischen ein Spiel der Pfeil-Oberligamannschaft ganz entspannt an. „Die Mädels spielen heute Fußball. Da braucht man von draußen nichts zu sagen.“

Und Heike Hansen stellt fest: „Fußballerisch hat sich viel getan. Technisch, athletisch und vom Spielverständnis her hat es eine gute Entwicklung gegeben.“ Die Vorsitzende des Jugendfußball-Ausschusses des Fußball-Kreisverbandes hat früher selbst beim TSV Bildung, TSV Münstedt, VfB Peine und dem TSV Dungelbeck gespielt und war mit 50 Jahren nochmal als Torhüterin in Groß Ilsede aufs Fußballfeld zurückgekehrt.

Die Akzeptanz stieg

Mit der Zunahme der technischen Fähigkeiten der Spielerinnen stieg die Akzeptanz des Frauenfußballs. „Die Männer machen sich nicht mehr so lustig wie früher“, sagt Hansen. Börge Warzecha, Trainer der Oberliga-Fußballerinnen von Pfeil Broistedt, sieht den Frauenfußball in seinem Verein komplett akzeptiert. Den Vergleich mit Männerfußball hält er für fragwürdig. „Man lässt ja auch nicht in der Leichtathletik Frauen gegen Männer über 100 Meter sprinten.“

Die gute Entwicklung des Frauenfußballs sieht Heike Hansen aber momentan gefährdet. „Die Zahlen sind niederschmetternd“, sagt sie in Bezug auf den fehlenden Nachwuchs. Kinder und Jugendliche hätten heute viel mehr alternative Angebote zum Fußballsport im Verein. Sie resigniert allerdings nicht: „Auf ein Tief folgt immer ein Hoch.“

Uwe Seeler ändert seine Meinung zum Frauenfußball

Uwe Seeler äußerte sich im November 1970 noch vorsichtig über den Frauenfußball, der gerade vom Deutschen Fußballbund offiziell erlaubt worden war. Bei einem Besuch in Peine sagte er zu Redakteuren der PAZ: „Warum sollen Frauen nicht Fußball spielen? In ein paar Jahren wird man das wahrscheinlich genauso selbstverständlich finden wie Handball für Frauen. Die Entscheidung des Deutschen Fußballbundes ist schon ganz richtig. Man will damit verhindern, dass sich irgendwelche wilden Organisationen bilden und die Gefahr krummer Geschäfte besteht.“

Allerdings schränkte Seeler ein: „ Fußball für Frauen finde ich persönlich für die einzelne Spielerin zu gefährlich. Denn auf dem Platz entwickeln Frauen genau so viel Ehrgeiz wie Männer und dann sind Verletzungen nicht zu vermeiden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es mit weiblicher Eitelkeit zu vereinbaren ist, wenn man Narben von Platzwunden oder Brüchen riskiert.“

Gut 40 Jahre später hat der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft seine Meinung revidiert. In einem Interview auf dem Portal DFB.de sagte er: „Früher hatte ich ja gewisse Bedenken, ich hatte Angst um die Frauen. Angst hatte ich deswegen, weil der Sport doch sehr hart ist. Aber ich muss sagen, dass die Frauen das exzellent gelöst haben, sie spielen Fußball, die Spiele sind gut anzuschauen – es wird, das haben wir bei der WM in Deutschland gesehen, wirklich hervorragender Fußball geboten. Ich gucke da gerne zu, habe da keinerlei Animositäten.“

Von Matthias Press