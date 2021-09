Von eins bis sechs stark: TTC Berkum startet mit zwei Siegen

Rosenthal

Wechselnde Aufgebote, identisch deutliche Siege: Der TTC Berkum ist mit 4:0-Punkten in die neue Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga gestartet und hofft, sich im oberen Tabellendrittel festsetzen zu können. „Ich denke schon, dass wir oben mitspielen können – vor allem, wenn unser Team komplett ist. An den Aufstieg denken wir aber nicht“, erklärt Kapitän Sascha Henke nach den Auftakterfolgen gegen zwei Braunschweiger Teams.

TTC Berkum – VTTC Concordia Braunschweig 9:2 (28:13 Sätze, 421:340 Bälle). Mit Olaf Schiffner gab ein neuer Spieler für den TTC Berkum sein Debüt. „Er wohnt in Wendeburg, hat aber seit Mitte der 80er-Jahre nicht mehr im Kreis Peine gespielt. Anfang der 90er war er aber in Wolfsburg sogar in der 2. Liga aktiv“, erklärt Henke. Nun wolle Schiffner – soweit es seine Rückenprobleme zulassen – einige Punktspiele für die Berkumer absolvieren.

Gesetzt ist er dabei an Position eins und zeigte gegen Concordia gleich seine Stärke. Er gewann sein Doppel zusammen mit Lasse Bläsig. In seinen beiden Einzeln gab er nur gegen Braunschweigs starken Thomas Böhmer einen Satz ab, gegen den auch TTC-Kapitän Henke die vollen fünf Sätze benötigte, ehe er sich durchsetzte. „Nur er konnte uns ein bisschen ärgern. Unsere Mitte und das untere Paarkreuz waren dagegen deutlich besser als die Braunschweiger“, sagt Henke, der nicht mit einem so deutlichen Sieg gerechnet hatte.

Spiele, Doppel: Olaf Schiffner/Lasse Bläsig – Matthias Pries/Jan Köhler 3:1, Sascha Henke/Jens Aschemann – Thomas Böhmer/Peter Beute 1:3, Fabian Spatz/Marco Graeber – Oliver Seefried/Max Westermeier 3:1. Einzel: Schiffner – Pries 3:0, Henke – Böhmer 3:2, Spatz – Beute 3:0, Aschemann – Seefried 0:3, Graeber – Westermeier 3:1, Bläsig – Köhler 3:1, Schiffner – Böhmer 3:1, Henke – Pries 3:0.

RSV Braunschweig III – TTC Berkum 2:9 (12:29 Sätze, 302:410 Bälle). Anders im Spiel gegen die RSV-Dritte, die auf jeden Fall zu den schwächeren Teams der Staffel zähle. Auch ohne Olaf Schiffner und Fabian Spatz, dafür aber mit Marvin Krause und Christoph Pfeiffer gewannen die Berkumer Tischtennisspieler erneut mit 9:2.

Zwar glichen die Braunschweiger mit dem ersten Einzel, das Berkums Marvin Krause verloren hatte, zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Danach übernahmen allerdings die Berkumer. Sascha Henke setzte sich wieder einmal im fünften Satz durch, ehe seine Mannschaft vier ungefährdete 3:0- und zwei 3:1-Erfolge einfuhr.

Spiele, Doppel: Sören Albs/Sebastian Lück – Marvin Krause/Christoph Pfeiffer 3:1, Matthias Rathing/Nils Koopmann – Henke/Aschemann 1:3, Friedemann Rasper/Jonas Möller – Graeber/Bläsig 1:3. Einzel: Albs – Krause 3:1, Lück – Henke 2:3, Rathing – Graeber 0:3, Rasper – Aschemann 0:3, Möller – Pfeiffer 0:3, Koopmann – Bläsig 0:3, Albs – Henke 1:3, Lück – Krause 1:3.

Von Lukas Everling