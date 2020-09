Vöhrum nutzt Fehler des VfB Peine aus: Arminia gewinnt 5:1

Peine

Das Bezirkspokal-Hinspiel gegen den VfB Peine hatte Arminia Vöhrum noch mit 1:4 verloren. Das Team von Nils Könnecker war also auf Wiedergutmachung aus – und das war von der ersten Sekunde an zu spüren. Wie schon gegen Lafferde spielte die Arminia in einer eher defensiveren Grundordnung, um dann schnell nach vorne umzuschalten.

VfB Peine – TSV Arminia Vöhrum 1:5 (0:3). „Es ist uns gelungen, die Fehler des Gegner auszunutzen“, lobte Trainer Nils Könnecker. Bereits in der zweiten Minute ging Vöhrum durch einen Freistoß von Tobias Zelder in Führung. In der Folgezeit ließ die Könnecker-Elf nicht locker und belohnte sich nach knapp 20 Minuten mit dem 2:0. „Das zweite Tor haben wir super herausgespielt. Das war ein klasse Pressingmoment von uns“, lobte der Coach. Jan-Niklas Bettenbrock hatte den Ball auf der linken Außenbahn stark erobert und mustergültig auf Martin-Andre Ritter geflankt, der per Kopf einnicken konnte.

Anzeige

Noch vor der Pause erzielte der stark aufspielende Marko Milicevic das 3:0. „Wir hätten zur Halbzeit sogar noch höher führen können“, sagte Könnecker. Und zu Beginn des zweiten Durchgangs sah es tatsächlich so aus, als könnten die Peiner die mangelnde Chancenverwertung der Vöhrumer bestrafen. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte Emrullah Kaya auf 1:3. „Das war unsere einzige engagierte Phase“, sagte Peines Trainer Bünyamin Tosun. „Aber direkt im Gegenzug kassieren das 1:4 durch einen groben Fehler in der Defensive.“ Kevin Hermanski war der Torschütze.

Weitere PAZ+ Artikel

Das Spiel plätscherte nun etwas vor sich hin – die Arminia musste nicht mehr wirklich, der VfB konnte nicht. Zwölf Minuten vor dem Ende setzte Sebastian Kaisers den Schlusspunkt. Insgesamt freute sich Könnecker über einen gelungenen Auftritt seiner Mannschaft – „auch wenn mir die letzte Viertelstunde nicht mehr ganz so gut gefiel.“

Ganz anders sah die Gemütslage beim Peiner Trainer Bünyamin Tosun aus: „Es hat an allem gefehlt, wir haben ein ganz schlechtes Defensivverhalten an den Tag gelegt. So kannst du kein Fußballspiel – und vor allem kein Derby – gewinnen.“ Trotz der Ausfälle zahlreicher „Stabilisatoren“ müsse sich der VfB besser präsentieren. Das stramme Programm und die Verletzungssorgen wollte Tosun nicht als Ausrede gelten lassen.

VfB Peine: Tosun – Schreiber, Förster (61. Lieckfeldt), Kocak, Darwish (82. Sawopulo), Kaya, Bytyci, K. Driesen, Schlote, Schrader, Popovci (72. Bahls).

Arminia Vöhrum: Walther – Latzel, Zelder, Soch, Hermanski (68. Nensel), Tomalik, Ritter (76. Janke), Warmbold, Kaisers, Milicevic (72. Behrens), Bettenbrock.

Tore: 0:1 Zelder (2.), 0:2 Ritter (18.), 0:3 Milicevic (28.), 1:3 Kaya (55.), 1:4 Hermanski (56.), 1:5 Kaisers (78.).

Von Lucas Barisch