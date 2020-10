Viktoria Woltwiesche unterliegt dem TSV Sickte mit 0:1

Sickte

Mehr als eine Stunde hielt das Woltwiescher Bollwerk in Sickte, doch in der 69. Minute musste sich Keeper Stefan Ebeling das einzige Mal geschlagen geben, so dass der Fußball-Bezirksligist sein Auftaktspiel mit 0:1 verlor.

TSV Sickte – SV Viktoria Woltwiesche 1:0 (0:0). „Es war eine sehr unglückliche Niederlage“, erklärte Wolwiesches Co-Trainer Frank Langemann. Denn sein Team habe bis zum Gegentreffer in der Defensive hervorragend gestanden und dem TSV keine Chance gestattet. „Doch leider hat Sickte seine erste echte Möglichkeit auch gleich genutzt – wir haben einen Fehler gemacht, der postwendend bestraft wurde“, haderte er.

Anschließend agierte die Viktoria zwar offensiver, „aber richtig zum Abschluss gekommen sind wir nicht mehr“. Doch obwohl es nichts Zählbares für sein Team gab, fiel das Resümee positiv aus. „Denn die Jungs haben klasse gearbeitet, jeder hat für den anderen geackert – es war eine tolle Teamleistung“, lobte Langemann. Schade sei nur gewesen, „dass sich die Mannschaft für ihren starken Auftritt nicht selbst belohnt hat – ein Punkt wäre hoch verdient gewesen“.

Tore: 1:0 Schmidt (69.).

Woltwiesche: Ebeling – Herberg (62. Mach), Loock, Vilonin (46. Bünger), Huczala, Bremer, Steinert, Dustin Peschelt, Lübke, Forth, Eckert (75. Dennis Peschelt).

Von Peter Konrad