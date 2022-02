Vikings wollen sechs gute Spiele abliefern

Ammerland

Jetzt warten die richtig dicken Brocken auf die Vallstedt Vechelde Vikings. Am morgigen Sonntag startet der Volleyball-Regionalligist in die Aufstiegsrunde, in der das Team nur noch auf die drei besten Vertreter der Nord-Staffel trifft – in Hin- und Rückspiel. Ziel der Vikings ist keine genaue Platzierung. „Wenn wir jetzt sechs gute Spiele abliefern, aber alle verlieren, dann sind wir trotzdem glücklich“, sagt Hendrik Schultze vor dem ersten Spiel am morgigen Sonntag gegen die VSG Ammerland. „Wir haben allerdings auch Bock, die Spiele zu gewinnen“, schiebt der Vikings-Mittelblocker hinterher.

VSG Ammerland – Vallstedt Vechelde Vikings (Sonntag, 16 Uhr). Er selber wird der Mannschaft bei der längsten Auswärtsreise bis hinter Oldenburg fehlen. Dem Team stehe mit Bastian Ebeling zudem nur ein echter Außenangreifer zur Verfügung. „Einer unserer beiden Diagonalen wird also sicher nach Außen wechseln“, sagt Schultze, der die VSG Ammerland als „ekelhaften Gegner“ und „bärenstarke Truppe“ in Erinnerung hat.

Das letzte Gastspiel der Vikings bei diesem Topteam der Regionalliga fand aufgrund der Corona-Pandemie im November 2019 statt – und die Vikings kassierten eine deutliche 0:3-Niederlage. „Die waren immer schon stark und ausgewogen besetzt. Eigentlich auf allen Positionen“, sagt Hendrik Schultze, der Ammerland als den Aufstiegsfavoriten bezeichnet. Auch die Reserve von Bundesligist SVG Lüneburg sei stark einzuschätzen: Vor zwei Jahren spielte sie noch in der 3. Liga. Der Oldenburger TB hingegen glänze durch eine junge, hungrige Mannschaft.

Die Vikings starten auf dem fünften Platz in die Aufstiegsstaffel, weil sie aus den direkten Begegnungen mit Hannover und Northeim nur fünf Punkte sammeln konnten. Mit einem Erfolg über die VSG Ammerland könnte das Team den Gegner allerdings direkt überholen. „Die Trainingsbeteiligung war zuletzt gut“, erklärt Schultze. „Wir haben uns intensiv vorbereitet.“

Von Lukas Everling