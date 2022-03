Vechelde

Im Hinspiel gab’s auf die Mütze. Die Regionalliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vinkings hoffen, dass das Ergebnis im Rückspiel besser als 0:3 aussieht. In der Aufstiegsrunde kommt Spitzenreiter VSG Ammerland.

Vallstedt Vechelde Vikings – VSG Ammerland (Samstag, 20 Uhr). „Das ist ein dicker Brocken. Wir hatten dort gesehen, dass alles hoch professionalisiert ist“, sagt Vikings-Kapitän Torben Paetzold. „Ammerland will aufsteigen.“

Trotz des 0:3 habe seine Mannschaft in Bad Zwischenahn nicht unbedingt schlecht gespielt. Aber Tempo und Spielbreite hätten nicht ausgereicht. „Das wollen wir besser machen.“

Ob es zum Sieg reicht, könnte auch an den Zuschauern liegen – denn die sind wieder zugelassen. In der Halle gilt die 2G-plus-Regel. „Geboostert gilt als plus. Aber wir bitten dennoch um einen aktuellen Test“, sagt Paetzold. Auch am Rechner lässt sich das Spiel verfolgen. Die Partie wird unter www.twitch.tv/vvvikingsvolleyball gestreamt.

Und: „Die Eintrittsgelder gehen in die Ukraine“, kündigt Paetzold an.

Von Matthias Preß