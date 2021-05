Vikings-Duell in Osnabrück: Wendt/Mann siegen mit starker Aufschlagserie

Osnabrück

Seit anderthalb Jahren haben Oliver Wendt (Vikings Vallstedt Vechelde) und sein Spielpartner Julian Mann (MTV Gamsen) kein offizielles Beachvolleyball-Turnier mehr bestritten – coronabedingt natürlich. Umso glücklicher waren sie, endlich wieder ihre Punktgewinne lautstark auf dem Feld bejubeln zu dürfen. Zwar verloren die beiden „Straßenbeacher“ gegen den späteren Finalisten und gegen ein Jugendnationalspieler-Duo, dafür gelang ihnen ein Sieg gegen das zweite Vikings-Duo. „Das werden die uns sicherlich noch in den nächsten zehn Jahren unter die Nase reiben“, sagt Hendrik Schultze, der gemeinsam mit Martin Tanger an den Start gegangen war.

Für beide Teams war es das erste Duell im Jahr 2021, obwohl sie sich für gewöhnlich regelmäßig in Vallstedt auf der Anlage messen. Wegen der zuletzt hohen Inzidenzzahlen konnten die Vikings allerdings weder in Peine noch in einem der umliegenden Kreise zu viert trainieren. „Da muss man schon durch die halbe Republik fahren, damit man endlich gegen seine eigentlichen Trainingspartner spielen kann“, sagt Oliver Wendt und lacht. Allerdings startete der Wettkampftag für beide Duos mit einer 1:2-Niederlage.

„Brutal unsicher“ habe sich Wendt bei seinen ersten Angriffen gegen Leo Hauschild und Max Karpa vom Eimsbütteler TV gefühlt. „Nach unseren Einheiten zu zweit stand erstmals jemand auf der anderen Seite, der die Dinger verteidigt hat“, erklärt Wendt. Den frühen Rückstand holten er und Julian Mann nicht mehr auf und verloren den ersten Satz mit 10:15.

Vor allem durch eine gute Feldabwehr drehte das Duo den Spieß wieder um, und sicherte sich Satz zwei mit 15:13. Weil die beiden Hamburger Gegner allerdings Mitte des dritten Satzes aber vermehrt Julian Mann anspielten und ihn damit zum Annahme- und Angriffsspiel zwangen, schlichen sich einige Fehler beim Gamsener ein. „Wir haben zu lange gebraucht, um uns darauf einzustellen“, sagt Oliver Wendt. Das Duo unterlag mit 9:15.

Hendrik Schultze und Martin Tanger verloren derweil ihr Auftaktmatch ebenfalls (8:15, 23:21, 13:15). „Wir haben gemerkt, dass uns der Wettkampf fehlt. Zwar haben die Sachen, die wir trainiert haben, gut funktioniert. Vor allem im Zuspiel haben wir große Fortschritte gemacht. Am Ende haben wir aber zu viele Fehler produziert“, ärgert sich Schultze. Somit ging der erste Satz deutlich verloren, ehe sich die Vikings im zweiten Durchgang den Sieg erkämpften. Zum Abschluss des entscheidenden Abschnitts waren es wieder individuelle Fehler, die Schultze/Tanger den Sieg kosteten.

So rutschten sie in die Verliererhälfte des Turnierbaums, wo sie gegen Oliver Wendt und Julian Mann um den Verbleib im Turnier kämpften. „Es macht immer Spaß, gegen die beiden zu spielen“, sagt Hendrik Schultze. „Außerdem hat die Partie dann immer ein hohes Niveau. Aber ich habe das Gefühl, dass die gegen uns nie Fehler machen“, erklärt der Mittelblocker und lacht. Folglich gewann das Duo Wendt/Mann den ersten Durchgang mit 15:11.

Allerdings bäumten sich auch Schulze und Tanger noch einmal auf. „Im zweiten Satz haben sie wirklich viel konstanter gespielt“, lobt Oliver Wendt, der mit 12:15 den Kürzeren gegen seine Vereinskollegen zog. Der dritte Abschnitt war zumindest bis zur Mitte ausgeglichen, ehe der große Auftritt von Julian Mann folgte. Der Gamsener schlug seine Angaben mit Zug in die Spielfeldmitte, wo sich Hendrik Schultze und Martin Tanger mehrfach nicht einig waren. „Julian hat gesagt, dass er einfach den Kopf ausgeschaltet hat“, sagt Wendt. Fünf starke Aufschläge in Serie, darunter drei direkte Punkte, brachten Wendt und Mann den Sieg.

Das nächste Spiel zeigte ihnen aber auf, warum es ein Top-10-Turnier mit Spielern der deutschen Elite war. Gegen die beiden Jugend-Nationalspieler Max Just und Lui Wüst verloren sie 8:15 und 9:15. „Wir haben uns gedacht: Die brüllen wir jetzt einfach zusammen. Die standen aber voll im Saft und waren viel zu souverän“, erkennt Oliver Wendt die Niederlage an. Zumindest gegen die Vereinskollegen hatten die Psychospielchen den Erfolg gebracht.

Oliver Wendt: „Alles sehr gut geregelt“

Erst vier Tage vor dem ersten Top-10-Turnier der diesjährigen Beachvolleyball-Tour bekam der Veranstalter das endgültige OK von der Stadt Osnabrück für die Durchführung. „Der Organisator hatte schlaflose Nächte, hat er gesagt“, berichtet Oliver Wendt von den Vikings Vallstedt Vechelde. Weil alles so gut geklappt habe, seien die Spieler umso dankbarer gewesen. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt Wendt.

Bei ihrem Eintreffen auf der Anlage mussten die Spieler alle einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden war. Auf den öffentlichen Wegen durften sich die Beachvolleyballer nur mit einem Mund-Nasen-Schutz aufhalten, lediglich in ihrem persönlichen Quadrat durften sie diese abnehmen. „Für jedes Team wurde ein kleines Feld mit vier mal vier Metern abgeklebt, in dem es sich aufhalten durfte. Es hat gut geklappt, den Abstand einzuhalten. Es war alles sehr gut geregelt“, lobt Wendt.

Hinter der Organisation eines solchen Turniers stecke ein „riesen Aufwand“, vermutet Wendt, der nun hofft, dass das Turnier an gleicher Stelle am Wochenende des 19./20. Juni ebenfalls stattfinden kann. „Die Tendenz geht dahin, aber es steht noch nicht ganz fest“, erklärt der 30-Jährige.

Von Lukas Everling