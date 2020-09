Lengede

Daniel Jacob wirkt keineswegs verzweifelt – das ist angesichts seiner Krankenakte in den vergangenen 14 Monaten nicht selbstverständlich: komplizierter Handgelenksbruch, Entzündungen der Weisheitszähne, zwei Brüche in der selben Leiste. Das hält den 26-Jährigen aber nicht davon ab, noch einmal in der Fußball-Landesliga anzugreifen.

Im Sommer wechselte der Innenverteidiger von Kreisligist RW Schwicheldt zum SV Lengede, jenen Verein also, für den er schon einmal in der Landesliga gekickt hat. Allerdings absolvierte Jacob in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur zwei Spiele und vier Trainingseinheiten in Schwicheldt. „Es ist schade, dass es so lief“, bedauert der Abwehrspieler. „Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt, das war eine geile Mannschaft.“

Im Sommer 2019 war er bereits lädiert vom SV Lengede zu den Rot-Weißen gekommen, denn in der 21. Minute des Bezirkspokal-Finales gegen den SC Göttingen hatte er sich das Handgelenk gebrochen. Lediglich die Dramaturgie des Spiels lenkte ihn von seinen Schmerzen am Spielfeldrand ab. Nach einer 4:1-Führung der Lengeder gelang dem SC noch mehrfach der Anschluss – am Ende setzte sich der SVL in diesem Krimi mit 6:4 durch.

Erst tags darauf begab sich Jacob zum Arzt. „Ich bekam einen Gips, eine Schiene, war bei diversen Handchirurgen – doch das hat alles nichts geholfen“, schildert Jacob. Während er an seinem Bruch laborierte, brach er sich aus unerklärlichen Gründen noch die Leiste. „Ich hatte drei Operationen und saß drei Monate zuhause.“ Es ist nicht ironisch gemeint, wenn Jacob davon spricht, „Glück gehabt“ zu haben, weil in dieser Zeit auch noch notgedrungen die entzündenden Weisheitszähne entfernt werden mussten.

Nach dem schwierigen Vierteljahr nahm der Elektriker wieder die Arbeit auf, doch es dauerte nur drei Wochen, bis es auf der Arbeit wieder im Handgelenk knackte. In diesem kleinen Zeitfenster spielte er für Schwicheldt seine einzigen beiden Spiele. Und der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: „Der Arzt meinte, dass das Handgelenk nicht wieder zusammengewachsen ist.“ Ein Handchirurg in Wolfenbüttel erklärte Jacob die Behandlungs-Alternativen: Stoßwellen-Therapie oder eine weitere OP. „Bei einem erneuten Eingriff wäre die Chance nur 50 Prozent gewesen, dass meine Finger nicht für immer taub bleiben – aber die brauche ich ja in meinem Beruf“, sagt Jacob. Entsprechend entschied er sich für die Stoßwellen-Therapie – und sollte ausnahmsweise mal Glück haben, schlug selbige doch an.

Doch trotz des schmerzvollen Jahres entschied sich Jacob, zum SV Lengede zurückzukehren. „Ich freue mich richtig drauf, die Chance in der Landesliga zu ergreifen“, erklärt Jacob . Aber wiederum spielte der Körper ihm einen Streich: Leistenbruch. Die gleiche Seite, an der er schon ein Netz hat, doch dieses Mal ist die Stelle tiefer.

Die Verletzung passierte im ersten Training beim SVL. „Die Beule trat erst abends im Bett auf, doch ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmt“, schildert Jacob. Sein Plan, vor seinem 27. Geburtstag wieder auf dem Platz zu stehen, ist verworfen – mehr als 300 Tage stand der Defensivakteur nunmehr nicht in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

Die Verletzungshistorie hindert den frisch Verheirateten jedoch nicht, zuversichtlich zu sein. „Wenn der Bruch ausgeheilt ist, geht es ganz normal weiter“, betont er. Schließlich sei die Lust auf Fußball ja nicht weg. Aber Daniel Jacob stellt zugleich auch klar: „Wenn ich mir noch einen Leistenbruch zuziehe, höre ich auf.“

Wenn am Sonntag das letzte Spiel in der Bezirkspokal-Gruppe 5 für den SV Lengede angepfiffen wird, läuft Jacob nicht mit auf – auch wenn es beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Fümmelse für die Gäste nur noch darum geht, ungeschlagen zu bleiben. Gruppensieger ist der SVL bereits. „Wir werden ein wenig rotieren“, kündigt Trainer Dennis Kleinschmidt an. „Bei Daniel wird es noch dauern, er hat ja bisher noch nicht trainiert.“

Von Marvin Behrens