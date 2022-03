​Vechelder Turnerinnen qualifizieren sich für den Bezirksentscheid

Vechelde

Quasi konkurrenzlos, aber dafür nicht weniger kämpferisch gaben sich die Kürturnerinnen des MTV Vechelde in ihrem ersten Einzelwettkampf seit zwei Jahren. An der Qualifikation für den Bezirk nahmen lediglich die Turnerinnen des MTV teil – sechs von ihnen qualifizierten sich für den Bezirksentscheid Ende April in Einbeck.

Gut vorbereitet aber dennoch unter ungewöhnlichen Vorzeichen starteten die Kürturnerinnen in die diesjährige Qualifikation. Trainerin Linda Jaudzims dazu: „Vor Corona waren Wettkämpfe irgendwie Standard und die Turnerinnen hatten auch eine gewisse Routine und Sicherheit. Nach einer so langen Pause ist man das Wettkampf-Feeling nicht mehr gewöhnt, sodass die Turnerinnen natürlich auch aufgeregt auf den Wettkampf sind, obwohl es diesmal ein so Kleiner war.“ Die sonst einzigen Konkurrentinnen von der TG Stederdorf-Vöhrum kamen aus dem Coronamodus nicht in eine adäquate Wettkampfvorbereitung und wagten sich daher noch nicht in einen Wettkampf.

Mit den besonderen Umständen kam Lea Glandorff am besten klar und siegte deutlich in der Leistungsklasse 2. Routiniert und mit viel Eleganz kam sie durch alle vier Geräte, einzig am Stufenbarren musste sie ein paar Zehntel gegen die Zweitplatzierte Ineke Weber liegen lassen. Sichtlich Schwierigkeiten hatte dagegen Stella Klasen am Balken sowie Boden. Dafür gelang ihr erstmals die ganze Schraube als Abgang vom Stufenbarren in den sicheren Stand. Alle drei haben sich für die nächste Runde qualifiziert.

Eine Leistungsstufe niedriger kämpften fünf Turnerinnen zwischen 14 und 16 Jahren um die Tickets zum Bezirk. Zwei von ihnen dominierten erwartungsgemäß das Teilnehmerfeld: Joline Üstün und Charlotte Cardinal von Widder konnten sich bereits letzten Jahr als Verstärkung des Landesliga-Teams beweisen und untermauerten mit ihren aktuellen Leistungen diesen Anspruch. Einzig Beeke Weber konnte am Sprung, Balken und Boden mit den Leistungen der beiden mithalten, wurde aber durch massive Fehler am Stufenbarren auf den letzten Platz durchgereicht. So freute sich dann Leonie Michelmann über den dritten Platz und ihre erste Qualifikation zum Bezirk in einem Kürwettkampf.

Alle sechs werden die nächsten Wochen nutzen, um sich intensiv auf die Bezirkswettkämpfe vorzubereiten. Vorsichtig gehen die Organisatoren derzeit mit den Planungen von Turnveranstaltungen um, denn volle Turnhallen mit hunderten Teilnehmern kann sich noch keiner vorstellen. Aus diesem Grund finden ausschließlich Bezirkswettkämpfe mit Qualifikation zum Land statt.

Damit der Turnnachwuchs des MTV Vechelde dennoch ein bisschen Wettkampf-Feeling bekommt, wurde für die Pflichtstufen ein vereinsinterner Wettkampf ausgetragen. Für einige war es der erste Turnwettkampf überhaupt und viele Eltern fieberten auf den Rängen mit den kleinen Sportlern mit. Auch wenn der Zitterbalken seinem Namen alle Ehre machte, am Boden hatten sich alle wieder gefangen und konnten die Ergebnisse fleißigen Trainings zeigen. Unter anderem waren auch einige hochkarätige P8-Übungen mit schönen Flick-Flacks zu sehen.

Ergebnisse

Leistungsklasse 2: 1. Lea Glandorff, 2. Ineke Weber, 3. Stella Klasen.

Leistungsklasse 3: 1. Joline Üstün, 2. Charlotte Cardinal von Widder, 3. Leonie Michelmann, 4. Lina Sophie Hagedorn, 5. Beeke Weber.

P7-9: 1. Pia Pluto, 2. Lina Radzio.

P6-8: 1. Chiara Kloy, 2. Pia Samland, 3. Maja Amelia Cwolek.

P6: 1. Milla Pietrzyk, 2. Amelia Rogel, 3. Lina Witzel.

P5: 1. Pauline Niemeyer, 2. Marlene Dreiling, 3. Nahla Mari Holzer.

Von Katrin Hoffmann