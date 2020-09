Vechelde schießt sich in Groß Lafferde weiter

Gross Lafferde

Durch einen 2:1-Sieg bei Teutonia Groß Lafferde hat Arminia Vechelde den Einzug in die nächste Runde des Bezirkspokals perfekt gemacht. In einem zähen Spiel auf schlechtem Rasen entschieden letztendlich zwei Standardsituationen die Partie. „Wir sind froh, dass wir als Erster weitergekommen sind“, sagte Vecheldes Pressesprecher Jan Fichtner.

SV Teutonia Groß Lafferde – Arminia Vechelde 1:2 (1:1).

Der Sieg gegen Lafferde sei allerdings ein hartes Stück Arbeit gewesen. Fußballerische Klasse war auf beiden Seiten kaum zu sehen, viel mehr ging es über den Kampf. „Das war ein absolut müder Sommerkick“, meinte auch Fichtner.

Nach einem Eckball besorgte Fisnik Kajolli die Führung für die Arminia (23.). In der Folgezeit plätscherte die Partie vor sich hin. Viele Bälle versprangen auf dem schlechten Platz, fußballerische Highlights waren Mangelware – bis zur 43. Minute. Julian Rode schloss einen starken Angriff der Lafferder gekonnt ab. „Den Ausgleichstreffer haben wir gut herausgespielt, das war eine der wenigen guten Aktionen von uns“, lobte Teutonia-Trainer Oliver Hilger. Mit einem gerechten Remis ging es folgerichtig in die Pause.

In der zweiten Halbzeit knüpften beide Mannschaften nahtlos dort an, wo sie aufgehört hatten. Fußball wurde in Lafferde weiterhin kaum gespielt, beide Teams konnten sich nur wenig Torchancen erarbeiten. Es war also klar, dass das Spiel durch eine weitere Standardsituation entschieden werden musste. Erneut war Kajolli nach einem Eckball zur Stelle und erzielte gut 15 Minuten vor dem Ende den Siegtreffer.

„Wir kassieren beide Tore nach Standards, da haben wir uns nicht ganz so clever angestellt“, kritisierte Hilger.

Der Vechelder Sieg war zwar keinesfalls überzeugend, dennoch sei ein Entwicklungsschritt zu sehen. „Wir gewinnen auch die schlechten Spiele, das Team wächst weiter zusammen“, freute sich Fichtner. Das eher schlechte Spielniveau hängt sicherlich auch mit der hohen Belastung zusammen. Für beide Teams war es bereits das fünfte Spiel in vierzehn Tagen – zu viel, findet Oliver Hilger. „Zwei Spiele in der Woche sind für Amateure hart – vor allem, wenn man nur dreimal wechseln darf.“

Lafferde: Stark – J. Paul, Staats, Adam, L. Paul, Youssef, Tigranyan, Rode, Kleindienst, Mücke, Neumann.

Vechelde: Steinert – Kunz, Heyne, Bacaksiz, Fis. Kajolli, Wagner (46. Maurach), Grigoleit, Giesemann, Salomon, Matejasik (77. Fid. Kajolli), Kröhnert (57. Klein).

Tore: 0:1 Fis. Kajolli (9.), 1:1 Rode (43.), 1:2 Fis. Kajolli (73.).

Von Moritz Speer