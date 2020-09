Trotz des Ausscheidens: „Wir sind weiter als vor einem Jahr“

Salzgitter

Zwar reichte es für die Vallstedt Vechelde Vikings in der ersten Runde des Wettbewerbs um den Nordwestdeutschen Pokal lediglich zu Rang drei, aber dennoch war der Volleyball-Regionalligist zufrieden. „Denn wir haben viel ausprobiert und einige Erkenntnisse gewonnen“, sagte Vikings-Kapitän Torben Paetzold. Auch tags darauf beim Test-Turnier in Magdeburg gab es für sein Team keinen Sieg, „aber angesichts der Doppelbelastung haben wir uns mehr als gut verkauft“.

Pokal-Turnier in Salzgitter

Vallstedt Vechelde Vikings – GfL Hannover 1:1 (25:19, 15:25). „Wir haben viel rotiert und experimentiert, weil alle ihre Einsatzzeiten bekommen sollten“, erklärte Vikings-Spieler Torben Paetzold. Trotz unterschiedlicher Besetzungen sei seine Mannschaft aber gut in die Partie reingekommen – am Ende entschieden die Vikings Satz eins mit 25:19 für sich. Anschließend jedoch wurde der Staffelrivale aus Hannover stärker und glich zum 1:1-Endstand aus. „Es war mehr drin für uns, den zweiten Durchgang haben wir ein wenig unglücklich verloren“, haderte Paetzold. „Das Schöne aber war, dass unabhängig davon, welche Konstellation auf dem Platz war, vieles gut funktioniert hat.“

Vikings – Tecklenburger Land Volleys 0:2 (18:25, 21:25). „Bis Mitte des ersten Satzes haben wir super dagegengehalten“, sagte Paetzold. In der Folgezeit aber habe der Drittligist und spätere Sieger aufgedreht. „Da hat man gesehen, wie ballsicher und spielstark die Tecklenburger sind – mit ihren schnellen Spielzügen hatten wir immer wieder Probleme.“ Entsprechend mussten sich die Vikings auch mit 0:2 geschlagen geben.

Vikings – SG STV/ MTV Salzgitter 1:1 (25:21, 19:25). Auch gegen den Regionalliga-Aufsteiger aus Salzgitter gab es keinen Sieg für die Vikings. „Der war aber durchaus möglich“, erklärte Paetzold. Im zweiten Durchgang habe es jedoch im Angriff an der notwendigen Konsequenz gefehlt, monierte er. Folglich mussten sich die Vikings mit einem Remis begnügen. „Schade“, bedauerte Paetzold, „das Spiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen.“ Überbewerten wollte er die Ergebnisse indes nicht, „schließlich sind wir noch in der Vorbereitung und probieren deshalb auch vieles aus“.

Test-Turnier in Magdeburg

USC Magdeburg – Vallstedt Vechelde Vikings 2:1, PSV Dessau – Vikings 2:1. Trotz der beiden Niederlagen fiel das Fazit positiv aus. „Schließlich haben wir gegen zwei Drittligisten gespielt, zudem waren die meisten von uns bereits am Samstag im Einsatz“, berichtete Torben Paetzold. Dennoch waren die Vikings gegen Magdeburg nah dran an einem Erfolg, erarbeiteten sie sich doch drei Matchbälle. „Leider haben wir keinen verwertet.“ Ausschlaggebend sei gewesen, „dass am Ende ein bisschen die Konzentration gefehlt hat. Angesichts der vielen Spiele innerhalb von 24 Stunden ist das aber auch normal“, erläuterte er.

Immerhin nahmen die Vikings eine wichtige Erkenntnis mit auf die Heimreise: „Wir sind weiter als vor einem Jahr, spielen schon auf einem guten Level“, erklärte Paetzold. Allerdings hätten beide Tage auch aufgezeigt, dass in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht. „In der Abwehr die Bälle so zu kontrollieren, dass wir sie gleich in einen Angriff umleiten können, gelingt uns noch nicht durchgängig“, erzählte Paetzold. Hinzu kommt, „dass die Annahme ab und zu wackelt und der Block manchmal nicht clever genug ist“.

Insgesamt gesehen aber habe die Mannschaft sowohl in Salzgitter als auch in Magdeburg sehr ordentliche Leistungen abgeliefert, betonte Torben Paetzold. „Und das macht uns zuversichtlich für die neue Saison – wir wollen wieder oben angreifen.“

Von Peter Konrad