Trotz Corona-Infektionen: Clauen/Soßmar kämpft sich auf Platz 3

Clauen/Sossmar

Mit großen Ambitionen war der TSV Clauen/Soßmar in die 1. Fußball-Kreisklasse B gestartet. Mittelfristig will der Aufsteiger auch mal wieder in der Kreisliga spielen. Dass er eine gute Truppe beisammen hat, zeigt sein dritter Tabellenplatz. Aus sechs Spielen sammelte der TSV elf Punkte – und das, obwohl das Team nach dem Pokalspiel in Wense einige Corona-Infektionen hatte. Die Clauener mussten in der Folge auf zwei Spieler gänzlich verzichten und hatten „nur noch für 50 Minuten Luft“. Dennoch dürften sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun bekommen. Dass es überhaupt weitergeht, bezweifelt Trainer Sebastian Schütz im PAZ-Wintercheck.

Meine Bilanz der Hinrunde: „Die ist aufgrund der Corona-Situation durchwachsen, wir haben uns das schlichtweg anders vorgestellt. Hinten heraus haben wir aber noch die Punkte geholt. Die 2:1-Siege gegen Edemissen II und Rosenthal/Schwicheldt waren zwar knapp, aber sie waren auch verdient.“

Mein Spieler der Hinrunde: „Da gibt es eigentlich keinen. Schließlich haben sich trotz der Situation wirklich alle Spieler für sie Sache zerrissen. Sie haben in jedem Spiel alles gegeben.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Lukas Klein. Er war der einzige externe Neuzugang im Sommer vom SC Arsel. Er wollte unbedingt zu uns kommen und hat dann im Pokal auch ein gutes Spiel gemacht. Allerdings hat er sich mit Corona infiziert, und weil es ihm sein Arbeitgeber deshalb untersagt hat, durfte er danach nicht mehr für uns spielen.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Das 2:0 in Wedtlenstedt. Die waren drückend überlegen, es war kalt und nass. Wir sind dann aber in Führung gegangen und unser Keeper hat innerhalb von zwei Minuten einen Elfmeter und einen starken Freistoß pariert. Dann haben wir noch das 2:0 nachgelegt.“

Meine Enttäuschung der Hinrunde: „Das sind die vielen Spielabsagen wegen des Corona-Ausbruchs bei uns. Schließlich wurde uns das, was uns in der Freizeit viel Spaß macht, einfach so genommen.“

Meine Erwartung an die Rückrunde: „Wegen Corona wird die wohl nicht angehen. Sollte es doch der Fall sein, dann wollen wir gesund und mit viel Freude die Spiele positiv gestalten.“

Meine persönliche Zukunft: „Da gab es noch keine Gespräche. Ich denke aber schon, dass wir längerfristig weitermachen wollen.“

Zu- und Abgänge: Keine.

Von Lukas Everling